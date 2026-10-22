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Tsingy de Bemaraha: a impressionante floresta de pedras de Madagascar
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Localizado no oeste da ilha africana, o lugar é considerado um dos ambientes naturais mais singulares do planeta. Suas estruturas pontiagudas, algumas com dezenas de metros de altura, criam um verdadeiro labirinto de rochas que desafia visitantes e pesquisadores. Foto: Rod Waddington wikimedia commons
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As formações de Tsingy de Bemaraha são constituídas principalmente por calcário, esculpido pela ação da água ao longo de milhões de anos. Algumas estruturas atingem até 100 metros de altura, criando um conjunto de torres pontiagudas que se estende pela paisagem. Foto: Heinonlein wikimedia commons
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A palavra tsingy, da língua malgaxe, costuma ser associada à ideia de caminhar na ponta dos pés. A expressão combina com o terreno acidentado, formado por rochas afiadas, passagens estreitas e superfícies irregulares que exigem cuidado durante a travessia. Foto: Olivier Lejade wikimedia commons
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O parque apresenta duas áreas de visitação conhecidas como Pequenos Tsingy e Grandes Tsingy. A primeira possui percursos relativamente mais acessíveis, enquanto a segunda reúne formações imponentes, desníveis acentuados e trajetos que exigem maior preparo físico. Foto: Olivier Lejade wikimedia commons
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Uma das experiências mais impressionantes de Tsingy de Bemaraha é atravessar pontes suspensas entre as formações calcárias. Os roteiros mais desafiadores também incluem escadas, passagens estreitas e mirantes que permitem observar do alto a imensa floresta de pedras. Foto: Rod Waddington wikimedia commons
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Apesar do terreno aparentemente hostil, a região abriga uma biodiversidade extraordinária. Lêmures, camaleões e diversas espécies de aves encontram refúgio nas florestas e nos desfiladeiros. Alguns desses animais são endêmicos de Madagascar e enfrentam ameaças de extinção. Foto: Marco Zanferrari wikimedia commons
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O rio Manambolo atravessa uma paisagem de grandes desfiladeiros, cercados por paredões calcários e vegetação. Ao longo de seu percurso, existem cavernas e formações naturais que ajudam a revelar a complexa história geológica dessa região de Madagascar. Foto: Olivier Lejade wikimedia commons
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Tsingy de Bemaraha foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990. Em 2023, o reconhecimento foi ampliado para incluir outras áreas protegidas de Madagascar, formando o conjunto denominado Florestas Secas de Andrefana, importante para a conservação de espécies raras. Foto: Olivier Lejade wikimedia commons