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Expansão no serviço de lockers aquece mercado

Meu Locker cresce 30% em 2025 e mira expansão inédita na América Latina

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DINO
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Repórter
30/10/2026 17:39

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Expansão no serviço de lockers aquece mercado
Expansão no serviço de lockers aquece mercado crédito: DINO

Meu Locker, empresa de tecnologia logística com sede em Minas Gerais, anunciou que sua expansão avançou 30% em 2025, enquanto o EBITDA cresceu 50% em relação ao ano anterior, elevando o volume de contratos acumulados a cerca de R$ 17 milhões.

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Atualmente, a companhia opera mais de 2 mil lockers inteligentes, realizando aproximadamente 5 mil entregas diárias. O crescimento ocorre em um mercado impulsionado pelo aumento do e?commerce, pela profissionalização da gestão de encomendas e pela demanda por soluções autônomas e seguras em condomínios e espaços públicos.

A estratégia de diversificação inclui a ampliação de serviços para condomínios residenciais e comerciais, apoio a pequenos negócios de e?commerce como ponto de retirada, e parcerias com Correios e redes de serviços que viabilizam a instalação de lockers em áreas públicas. Novas frentes de atuação abrangem guarda?volumes em eventos, integração com plataformas de turismo como Airbnb e recursos de autenticação por reconhecimento facial e biometria, alinhados a iniciativas de cidades inteligentes.

Com presença em cinco países – Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru e Argentina – a Meu Locker pretende consolidar a liderança em smart lockers personalizados e ampliar a oferta de soluções digitais nos próximos anos, conforme o plano de 2026 que prevê novos canais de aquisição de clientes e expansão regional.

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"Em 2025, consolidamos a Meu Locker como infraestrutura estratégica para o varejo, condomínios e parcerias público?privadas na América Latina", afirmou Gabriel Peixoto, CEO da empresa.



Website: https://www.meulocker.com.br

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