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O caminho de Arthur Lira no Senado

Alagoano mira primeiro o comando da CCJ para, depois, disputar a Presidência da Casa

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/10/2026 00:05

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O caminho de Arthur Lira no Senado
O caminho de Arthur Lira no Senado crédito: Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Eleito senador por Alagoas, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, como noticiamos, é citado como possível candidato à Presidência do Senado.

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O desejo de Lira, porém, não é tratar disso agora.

Há uma explicação: quem for eleito presidente do Senado em fevereiro de 2027 ficará no cargo por apenas dois anos, já que a Constituição veda a recondução dentro da mesma legislatura.

O plano do alagoano é o seguinte: primeiro, assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante do Senado; depois, chegar à Presidência da Casa, com força para buscar a reeleição.

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Lira tem muita fome de poder. Não se contentaria com apenas dois anos no topo.

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