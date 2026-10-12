O caminho de Arthur Lira no Senado

Eleito senador por Alagoas, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, como noticiamos, é citado como possível candidato à Presidência do Senado.

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O desejo de Lira, porém, não é tratar disso agora.

Há uma explicação: quem for eleito presidente do Senado em fevereiro de 2027 ficará no cargo por apenas dois anos, já que a Constituição veda a recondução dentro da mesma legislatura.

O plano do alagoano é o seguinte: primeiro, assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante do Senado; depois, chegar à Presidência da Casa, com força para buscar a reeleição.

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Lira tem muita fome de poder. Não se contentaria com apenas dois anos no topo.