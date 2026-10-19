Protagonista no primeiro turno, STF ficou à margem do debate entre Flávio e Lula

Flávio Bolsonaro e Lula não quiseram tocar no assunto STF durante o debate da Band, neste domingo, 18.

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Ministros do Supremo perceberam este que não foi um detalhe.

E não foi por falta de tempo ou coisa que o valha que o assunto ficou de fora.

Tratou-se de uma estratégia de ambos. O motivo? Já pensando em acordo em caso de vitória.

Não interessa aos candidatos que chegaram ao segundo turno cutucar o Supremo a uma semana da definição da eleição.

Ironicamente, o Judiciário esteve no centro das discussões durante boa parte do primeiro turno.

Um ex-ministro de Estado que atua como advogado em tribunais superiores disse à coluna que “ambos os candidatos poderiam se queimar” caso o STF entrasse na pauta das provocações.

“Lula poderia dizer que os ataques de Flávio aos ministros seriam, na verdade, ressentimento com a condenação do pai. Já Flávio poderia dizer que Lula era cúmplice de Alexandre de Moraes, por exemplo, para tirar o pai da política. Ficaria no zero a zero e, ainda, a depender do tom, poderiam ganhar uma reação histriônica do STF”, comentou.

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Para ser fiel a tudo o que foi dito no debate, Flávio citou o STF uma única vez, ao dizer que “os amigos de Lula no STF” anularam as condenações do petista no âmbito da Lava Jato.