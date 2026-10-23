A fuligem nos dutos da lareira pode ter uma origem que passa despercebida: um detalhe na escolha da lenha faz diferença também para quem usa fogão a lenha

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Investir em um fogão eficiente nem sempre impede o vidro de escurecer, a tiragem de enfraquecer ou o duto de acumular fuligem. O usuário costuma culpar o aparelho, mas a causa quase sempre está na lenha. O material queimado diariamente pesa muito mais na limpeza da instalação do que o próprio equipamento.

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O impacto da queima no duto

A sujeira no duto indica que a combustão falhou. Ao queimar madeira verde, úmida ou inadequada, o fogo não atinge a temperatura ideal. O processo incompleto libera fumaça carregada de partículas não queimadas.

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Esses resíduos grudam nas paredes na forma de bistre: uma camada preta e pegajosa que reduz a tiragem e amplia o perigo de incêndios na chaminé. Trocar o combustível altera o comportamento de toda a estrutura sem exigir modificações nas configurações do aparelho.

Espécies indicadas para o rendimento

Nem todo tronco entrega o mesmo resultado. As espécies duras oferecem o melhor desempenho para o sistema:

Carvalho, faia e carpa possuem alto poder calorífico, o que facilita uma queima viva e completa.

A densidade dessas madeiras garante queima lenta e calor estável por um período prolongado.

Árvores resinosas acendem rápido, mas viram cinzas com a mesma velocidade.

Espécies macias, a exemplo de choupo e salgueiro, fornecem menos calor e liberam mais emissões poluentes.

Secagem correta e taxa de umidade

A escolha da espécie perde a utilidade se a tora estiver molhada. Uma árvore recém-cortada pode superar 50% de umidade. Queimar essa peça equivale a jogar água nas brasas: a energia do fogo serve para evaporar a água em vez de aquecer o cômodo, criando uma fumaça densa que encobre o duto.

A madeira exige entre 18 e 24 meses de secagem ao ar livre, sob abrigo ventilado, para descer da faixa de 20% de umidade. Esse índice marca o limite para o início de uma combustão realmente eficiente.

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Sinais práticos revelam a condição ideal: a lenha estala sob os dedos, soa quase oca quando dois pedaços batem um contra o outro e exibe fendas bem visíveis nas pontas. Ao comprar o combustível, questionar a espécie e o tempo de secagem resguarda a vida útil do duto e mantém o aquecimento funcionando corretamente.