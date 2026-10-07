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THRASH METAL

Vídeo: músicos mineiros falam da importância de 'Reign in blood', do Slayer

O Estado de Minas conversou com músicos mineiros sobre a importância do grupo e do disco que completa 40 anos nesta quarta-feira (7/10)

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Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
07/10/2026 19:54 - atualizado em 07/10/2026 19:55

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Kerry King vai apresentar com o Slayer o disco 'Reign in blood' na íntegra em São Paulo, em dezembro
Kerry King vai apresentar com o Slayer o disco 'Reign in blood' na íntegra em São Paulo, em dezembro crédito: Rune Evensen/AFP

O Slayer celebra nesta quarta-feira (7/10) uma das marcas mais importantes de sua carreira: os 40 anos de "Reign in blood" (1986). Certificado com disco ouro nos Estados Unidos (mais de 500 mil cópias vendidas) e primeiro álbum da banda a chegar ao chart US Billboard 200 (94ª posição), o petardo lançado pelo quarteto norte-americano de thrash metal influenciou artistas de diferentes gerações do metal.

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O Estado de Minas conversou com músicos mineiros sobre a importância do grupo e do disco "quarentão", e o resultado pode ser conferido no vídeo abaixo.

Gravado por Tom Araya (baixo e vocal), Kerry King (guitarra), Jeff Hanneman (guitarra) e Dave Lombardo (bateria) e produzido por Rick Rubin (e pelos quatro integrantes), "Reign in blood" possui dez faixas e menos de 30 minutos de duração.

Em 2004, a banda lançou o DVD ao vivo "Still reigning", que traz em seu setlist o álbum executado na íntegra e outras seis músicas do repertório do Slayer.

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Atualmente, o quarteto é formado por Araya, King, Gary Holt (guitarra e líder da banda americana Exodus) e Paul Bostaph (bateria). Hanneman faleceu em 2013, e Lombardo saiu da banda no mesmo ano (ele havia retornado em 2001, cerca de dez anos depois de deixar o grupo em 1992).

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Neste ano, o grupo tem tocado as dez faixas de "Reign in blood". Uma das apresentações da turnê de celebração das quatro décadas do álbum será em 17 de dezembro, no Nubank Parque (Allianz Parque), em São Paulo.

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