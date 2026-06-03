Slayer celebra 'Reign In Blood' com show único em SP; veja ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda de thrash metal Slayer se apresentará no Brasil para um show único no Allianz Parque, em São Paulo, em 17 de dezembro. A performance celebra os 40 anos do álbum "Reign in blood" (1986), o terceiro da carreira dos norte-americanos e que será tocado na íntegra. A venda geral de ingressos começou nesta quarta-feira (3/6).

Esta será a única apresentação no país com o disco seminal executado integralmente. Os shows da banda em festivais ao longo do ano terão repertórios diferentes. O evento é uma realização da Move Concerts em parceria com a 30e, apresentado pela plataforma de música Itaú Live.

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O concerto contará com dois convidados especiais: a banda brasileira Korzus e o grupo alemão Kreator, ambos nomes influentes na história do thrash metal.

Sobre o Slayer

Por mais de quatro décadas, o Slayer se consolidou como um dos maiores nomes do thrash metal, integrando o “Big Four” ao lado de Metallica, Megadeth e Anthrax. O grupo foi indicado cinco vezes ao Grammy, vencendo duas vezes, e acumulou múltiplos discos de ouro.

O guitarrista e um dos fundadores Jeff Hanneman faleceu em 2013, e Gary Holt, do Exodus, assumiu seu posto. A formação atual conta ainda com o baterista Paul Bostaph, o baixista e vocalista Tom Araya e o guitarrista e líder Kerry King. Em 2024, após uma turnê de despedida anunciada em 2018, a banda retornou aos palcos para apresentações selecionadas.

Serviço – São Paulo

Data: 17/12 (quinta-feira)

Local: Allianz Parque

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Água Branca

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 apenas acompanhados dos pais ou responsável legal.

Setores e preços

Pista Premium: R$ 890

Pista: R$ 490

Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 650

Cadeira Nível 1 Central: R$ 600

Cadeira Superior: R$ 360

Valores de meia-entrada e descontos para clientes Itaú estão disponíveis. Pacotes VIP com benefícios como entrada antecipada, itens de merchandising e acesso a áreas exclusivas também são oferecidos, com preços que variam de R$ 1.473,94 a R$ 3.844,41, dependendo do pacote e do tipo de ingresso.

Venda de ingressos

A venda para o público geral ocorre no site da Livepass e na bilheteria oficial no Allianz Parque. A compra é limitada a seis ingressos por CPF. Clientes Itaú podem parcelar em até três vezes sem juros, enquanto os demais clientes podem parcelar em até dez vezes com juros. Uma taxa de administração de R$ 21,00 é cobrada em todos os canais de venda.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.