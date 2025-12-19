Iron Maiden retorna ao Brasil em 2026 com turnê de 50 anos

O ano de 2026 já se desenha como um marco para os fãs de rock no Brasil com o retorno de uma das maiores bandas do gênero. O Iron Maiden confirmou duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro, como parte da turnê "Run for Your Lives", que celebra os 50 anos de carreira do grupo britânico. A notícia movimentou o público e exige planejamento para garantir um lugar no evento.

A vinda da Donzela de Ferro é, até o momento, um dos eventos mais aguardados do rock internacional no país para o ano. Para ajudar os fãs a se programarem, reunimos as informações essenciais sobre as apresentações.

Iron Maiden no Brasil em 2026: o que saber

A lendária banda de heavy metal se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro de 2026. A data extra foi adicionada após a alta procura por ingressos para o primeiro dia, que se esgotaram rapidamente.

A turnê comemorativa promete um repertório especial, focado em clássicos dos nove primeiros álbuns do grupo. Além disso, os shows no Brasil contarão com a banda Alter Bridge como convidada especial de abertura. Esta será a 16ª passagem do Iron Maiden pelo país, que contará com o baterista Simon Dawson substituindo Nicko McBrain.

