Korn volta ao Brasil com show único e ingressos esgotados em SP

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Korn retorna ao Brasil para uma apresentação única com ingressos esgotados em São Paulo. O show marca a volta da banda ao país após um hiato de nove anos e acontece no Allianz Parque, no dia 16 de maio de 2026.

Realizado pela 30e, o evento também contará com as bandas de abertura Spiritbox, do Canadá, o grupo norte-americano Seven Hours After Violet e os mineiros do Black Pantera.

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O grupo californiano, pioneiro do alt-metal nos anos 1990, chega ao Brasil em um dos melhores momentos da carreira, ocupando o posto de headliner em importantes festivais globais e esgotando ingressos em estádios.

A turnê pela América Latina incluiu shows em Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e Assunção, além de uma apresentação marcada na Cidade do México. A crítica tem destacado a força das performances ao vivo da banda. A revista "Louder" afirmou que o Korn “entregou uma performance arrebatadora” no Download Festival, na Inglaterra. Já sobre o show no Lollapalooza, em Chicago, foi dito que foi “uma prova incontestável da longevidade e do talento que resiste ao tempo”.

Horários do show

A abertura dos portões para o público geral está marcada para as 16h. As apresentações de abertura começam às 17h45, com a seguinte programação:

17h45: Black Pantera

18h45: Seven Hours After Violet

20h: Spiritbox

21h30: Korn

Com mais de 30 anos de carreira, o Korn já vendeu mais de 42 milhões de discos mundialmente e recebeu dois prêmios Grammy. O grupo formado por Jonathan Davis (vocais), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) e Ray Luzier (bateria) atrai tanto fãs antigos, com clássicos como “Blind” e “Freak on a Leash”, quanto um novo público.

Serviço: Korn em São Paulo

Data: 16 de maio de 2026 (sábado) - ESGOTADO

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação etária: menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A entrada de jovens de 16 a 17 anos é permitida desacompanhada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.