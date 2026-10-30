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INCLUSÃO

Shopping de BH terá sessão de cinema voltada para famílias com bebês

Sessão do CineMaterna será realizada no DiamondMall na próxima terça (3/11), com adaptações na sala e cortesia para as 10 primeiras mães

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
30/10/2026 18:03 - atualizado em 30/10/2026 18:04

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No filme Verity, adaptado do livro de Colleen Hoover, Dakota Johnson interpreta a protagonista Lowen Ashleigh, uma escritora com dificuldades financeiras que aceita um trabalho para concluir um livro de uma autora que está em estado vegetativo
No filme Verity, adaptado do livro de Colleen Hoover, Dakota Johnson interpreta a protagonista Lowen Ashleigh, uma escritora com dificuldades financeiras que aceita um trabalho para concluir um livro de uma autora que está em estado vegetativo crédito: Alisha Wertherill/Amazon MGM Studios

Ir ao cinema com um bebê pode ser um desafio, mas uma sessão especial promete tornar o passeio mais tranquilo para as famílias. Na próxima terça-feira (3/10), às 14h10, o DiamondMall, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebe uma edição do CineMaterna, com a exibição do suspense “Verity”.

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A proposta é que ninguém precise escolher entre cuidar dos pequenos e aproveitar um programa fora de casa. A sessão é voltada para mães, pais e acompanhantes com crianças de até 18 meses e conta com adaptações na sala, como luzes levemente acesas, som mais baixo e ar-condicionado reduzido, para tornar a experiência mais confortável para toda a família.

E, se o bebê precisar de atenção no meio do filme, há estrutura para facilitar a rotina dos acompanhantes. O cinema disponibiliza trocadores, espaço para estacionar carrinhos e voluntárias para ajudar durante a exibição.

Suspense nas telonas

A escolha da vez é “Verity”, adaptação do best-seller de Colleen Hoover. Na história, uma escritora em dificuldades financeiras aceita um trabalho para concluir o livro de Verity Crawford, uma autora que está em estado vegetativo.

O que parecia ser apenas uma oportunidade profissional acaba se transformando em uma trama cheia de mistérios sobre a vida da escritora. Romance e suspense se misturam na produção, que promete prender a atenção do público.

Como participar

Os ingressos são pagos e podem ser comprados pelo site da Cinemark ou diretamente na bilheteria no DiamondMall. Para as 10 primeiras mães, a entrada será por conta da organização, com ingresso cortesia para a sessão.

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Serviço

  • CineMaterna exibe "Verity"
  • Data e horário: 3 de novembro, terça-feira, às 14h10
  • Local: DiamondMall – Piso L3 | Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte
  • Público: Famílias com bebês de até 18 meses
  • Ingressos: Cinemark ou bilheteria do shopping
  • Cortesia: Para as 10 primeiras mães

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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