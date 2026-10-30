Shopping de BH terá sessão de cinema voltada para famílias com bebês

Ir ao cinema com um bebê pode ser um desafio, mas uma sessão especial promete tornar o passeio mais tranquilo para as famílias. Na próxima terça-feira (3/10), às 14h10, o DiamondMall, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebe uma edição do CineMaterna, com a exibição do suspense “Verity”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta é que ninguém precise escolher entre cuidar dos pequenos e aproveitar um programa fora de casa. A sessão é voltada para mães, pais e acompanhantes com crianças de até 18 meses e conta com adaptações na sala, como luzes levemente acesas, som mais baixo e ar-condicionado reduzido, para tornar a experiência mais confortável para toda a família.

E, se o bebê precisar de atenção no meio do filme, há estrutura para facilitar a rotina dos acompanhantes. O cinema disponibiliza trocadores, espaço para estacionar carrinhos e voluntárias para ajudar durante a exibição.

Suspense nas telonas

A escolha da vez é “Verity”, adaptação do best-seller de Colleen Hoover. Na história, uma escritora em dificuldades financeiras aceita um trabalho para concluir o livro de Verity Crawford, uma autora que está em estado vegetativo.

O que parecia ser apenas uma oportunidade profissional acaba se transformando em uma trama cheia de mistérios sobre a vida da escritora. Romance e suspense se misturam na produção, que promete prender a atenção do público.

Como participar

Os ingressos são pagos e podem ser comprados pelo site da Cinemark ou diretamente na bilheteria no DiamondMall. Para as 10 primeiras mães, a entrada será por conta da organização, com ingresso cortesia para a sessão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

CineMaterna exibe "Verity"

Data e horário: 3 de novembro, terça-feira, às 14h10

Local: DiamondMall – Piso L3 | Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Público: Famílias com bebês de até 18 meses

Ingressos: Cinemark ou bilheteria do shopping

Cortesia: Para as 10 primeiras mães

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.