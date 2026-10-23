Hyundai apresenta nova estrutura global de governança

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Novo modelo de governança estabelece padrão mundial da empresa para caracterização, comunicação e implementação de ações voltadas às ocorrências relacionadas aos funcionários e à sustentabilidade

Reportando-se à nova posição de CSO (Chief Safety Officer), iniciativa abrange, além da Hyundai Motor, as afiliadas Hyundai Mobis, Hyundai Steel, Hyundai Transys, Hyundai Engineering, Hyundai Glovis e Hyundai AutoEver no Brasil e nas Américas Central e do Sul



A Hyundai dá mais um passo com foco na otimização operacional voltada à saúde, segurança do trabalho e meio ambiente (SSMA). A companhia apresentou esta semana sua configuração global de trabalho nestas áreas através do novo modelo de governança “Global CSO”, para a marca e todas suas afiliadas no Brasil e nas Américas Central e do Sul. A sigla faz referência à nova posição de Chief Safety Officer, que contará com representantes regionais na organização. A iniciativa busca unificar e padronizar a gestão laboral e de sustentabilidade em todas as operações da Hyundai no mundo e abrange, além da própria Hyundai Motor, as afiliadas Hyundai Mobis, Hyundai Steel, Hyundai Transys, Hyundai Engineering, Hyundai Glovis e Hyundai AutoEver.



As principais metas do grupo de trabalho Global CSO da Hyundai incluem a implementação de sistemas integrados de SSMA; campanhas para prevenção de acidentes; estabelecimento de fluxo de comunicação interconectado entre parceiras; reuniões bimestrais e avaliação de desempenho das marcas perante ocorrências e métricas estabelecidas. A atuação em grupo será replicada nos demais mercados com operações da Hyundai e, nas Américas Central e do Sul, será liderada pelo vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil e líder regional do Global CSO, Ricardo Martins.



“A Hyundai e suas afiliadas possuem ações de destaque voltadas à saúde, à segurança do trabalho e ao meio ambiente. O Global CSO chega para unir estas boas práticas em prol do todo, além de oferecer uma estrutura robusta e assertiva para o tratamento de ocorrências, desde a identificação, até a resolução e comunicação ao público. Através de políticas estruturadas de governança e a constante busca por melhorias que é característica da Hyundai globalmente, nossos colaboradores, o meio ambiente e a sociedade como um todo só tem a ganhar”, completa.



No total, o programa abrange aproximadamente 4.500 colaboradores de todas as empresas envolvidas, e já nasce com pelo menos cinco grandes projetos em andamento. A solenidade de assinatura que marca o compromisso de todas as afiliadas Hyundai acontece neste próximo dia 03 de novembro, na fábrica da Hyundai Motor Brasil em Piracicaba (SP).



Hyundai tem ações reconhecidas nas áreas de saúde, segurança do trabalho e ambiental



Este ano, a Hyundai Motor Brasil recebeu sua quarta certificação consecutiva concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A companhia, que já havia sido a primeira fabricante de automóveis do País a receber o reconhecimento em 2023, solidificou sua liderança e compromisso ambiental ao elevar o índice de destinação correta de resíduos para 97,3%. O feito dá sequência à melhoria dos números da Hyundai na área, após registrar 93% no primeiro ano como Empresa Lixo Zero, 94,2% em 2024 e, mais recentemente em 2025, 95,8% de direcionamento adequado dos resíduos gerados na operação da fábrica sediada em Piracicaba (SP).



Nos últimos anos, a Hyundai tem obtido resultados expressivos no trabalho voltado à otimização do uso de recursos naturais. A redução no consumo de água no processo de lavagem de veículos já soma 17 milhões de litros. Mais de um milhão de quilos de aço foram reutilizados no processo produtivo, gerando retorno financeiro superior a R$ 900 mil. Também foi implementado um processo de eficiência energética que registra economia anual de 2.500 MWh, volume suficiente para abastecer mais de mil residências, por aproximadamente um ano e três meses no Brasil. Outro destaque são os mais de R$ 260 mil economizados em custos operacionais relacionados ao descarte de resíduos, além das ações sociais e comunitárias, como doações ao Corpo de Bombeiros e a entidades que constroem brinquedos a partir de materiais reutilizados.



Recentemente, a Hyundai Motor Brasil também foi eleita a “Empresa Destaque” do Prêmio Proteção Brasil, maior reconhecimento da área de saúde e segurança do trabalho no País. A “Botina Dourada”, criada para premiar a empresa que mais se destacou no geral, se juntou ao histórico das outras oito premiações da Hyundai no Prêmio, desde 2017, nas categorias “Trabalho em Altura”, com duas certificações nível ouro e uma nível bronze; “Gestão de Terceirizados em SST”, com uma certificação nível ouro e uma nível prata; “Segurança de Máquinas e Equipamentos”, com uma certificação nível ouro; e “Ergonomia”, em que foi premiada nos níveis prata e bronze.













