Embaixada dos EUA retoma operações no Brasil após ameaça de atentado em rede social

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A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil retomaram nesta segunda-feira (5) as operações normais, incluindo os serviços consulares, após terem sido fechados na sexta-feira (2), dois dias antes do primeiro turno das eleições. A suspensão foi motivada, segundo reportagens, por uma ameaça de atentado feita em um perfil de rede social. A Austrália também fechou sua embaixada e seus consulados no mesmo dia, mas nenhum dos governos detalhou publicamente quais seriam as ameaças.

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Na sexta, a Polícia Militar do Distrito Federal enviou tropas especializadas para reforçar o policiamento em frente à embaixada americana. A Polícia Federal informou que cumpriu dois mandados de busca e apreensão, em São Paulo e no entorno do DF, para apurar o suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA. No fim de semana, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que não foram identificados riscos de ataque contra embaixadas em Brasília.

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O que disse a PM do DF

Na sexta-feira, o comandante-geral da corporação, coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, afirmou que havia grande preocupação com o cenário. "O que existe na prática é uma grande preocupação pela conjuntura, com uma eleição polarizada, uma eleição que traz uma atenção muito especial do mundo para o Brasil", declarou.

O que diz a Embaixada dos EUA

Em nota, o Departamento de Estado informou que a "Administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos". O órgão confirmou que as embaixadas e consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram as operações normais nesta segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

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A representação diplomática acrescentou que continuará a fornecer informações oportunas sobre proteção e segurança aos cidadãos americanos no Brasil, ao mesmo tempo em que segue trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.