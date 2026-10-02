Austrália segue EUA e fecha embaixada no Brasil por "ameaça de crimes violentos"

A Embaixada da Austrália em Brasília anunciou na manhã desta sexta-feira (2/10) que estará fechada ao longo do dia devido a preocupações com a segurança. A decisão vem logo depois do mesmo anúncio ter sido feito pela Embaixada dos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (1/10).

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Em ambos os casos, foi orientado que os cidadãos dos países que estiveram no Brasil no momento evitem as instalações diplomáticas, não se dirigindo às Embaixadas ou aos Consulados. Caso seja necessário assistência emergencial, a orientação é entrar em contato com o oficial de plantão responsável pela área.

“Para assistência consular urgente, entre em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra: +61 2 6261 3305 (do exterior) e 1300 555 135 (dentro da Austrália)", informou a embaixada australiana, nas redes sociais.

No comunicado completo publicado no site do governo australiano, a embaixada cita a proximidade das eleições deste ano. "O terrorismo é uma ameaça mundial. Ataques terroristas podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. Esteja atento a possíveis ameaças, especialmente em locais públicos. Terroristas podem ter como alvo áreas turísticas ou outros locais frequentados por estrangeiros e onde grandes multidões possam se reunir", diz a publicação.

O texto prossegue dizendo: “O primeiro turno das eleições gerais no Brasil ocorrerá em 4 de outubro. O segundo turno está marcado para 25 de outubro. A cerimônia de posse presidencial será realizada em Brasília no dia 5 de janeiro de 2027. Poderão ocorrer comícios políticos, manifestações e aumento das medidas de segurança antes, durante e depois das eleições”. A nota recomenda cautela para os cidadãos australianos em território brasileiro "devido à ameaça de crimes violentos".

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