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Em meio a atritos, embaixada americana exalta parceria com o Brasil

Sem a presença de representantes do Itamaraty, diplomata dos EUA adotou tom conciliador em festa em Brasília

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/06/2026 14:30

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Em meio a atritos, embaixada americana exalta parceria com o Brasil
Em meio a atritos, embaixada americana exalta parceria com o Brasil crédito: Foto: PlatôBR

Horas depois de Donald Trump afirmar, em entrevista na reunião do G7, que o Brasil é um país “politicamente perigoso e difícil”, a Embaixada dos Estados Unidos celebrou, em Brasília, os 250 anos da independência americana.

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Desta vez, a tradicional festa do 4 de Julho não contou com representantes do Itamaraty, apesar dos convites devidamente enviados.

Em discurso após as execuções dos hinos do Brasil e dos EUA, o encarregado de negócios da embaixada, Gabriel Escobar, falou em “parceria estratégica”, “respeito mútuo” e “laços de amizade” entre os dois países, inclusive citando o governo brasileiro.

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“Quando olhamos para o futuro, vemos uma excelente base para cooperação. Somos as grandes democracias das Américas”, afirmou Escobar, na noite dessa quarta-feira, 17.

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