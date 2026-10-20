Unimed nomeia Sune Svenningsen como Diretor Executivo

A Universal Maritime Solutions (“Unimed” or “the Company”), fornecedora líder de soluções em suprimentos médicos marítimos, conformidade na área da saúde e bem-estar da tripulação, e empresa integrante do portfólio da ZCG Private Equity, plataforma de gestão de fundos de private equity do Z Capital Group, LLC (“ZCG”) anunciou hoje a nomeação de Sune Svenningsen como Diretor Executivo.

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Mr. Svenningsen traz quase 30 anos de experiência em liderança internacional, abrangendo cadeias de suprimentos no setor de saúde, operações, distribuição e transformação de negócios. Ele chega à Unimed vindo da International SOS, onde ocupou diversos cargos de alto nível, incluindo o de Diretor Executivo da Divisão de Suprimentos e Diretor de Operações da unidade de Serviços Médicos. Anteriormente, exerceu funções de liderança na Novartis e na Missionpharma, supervisionando operações na Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Europa e Américas.

“Sune traz uma vasta experiência na construção de organizações internacionais, no fortalecimento do desempenho operacional e na liderança de redes globais complexas de suprimentos e distribuição”, afirmou James J. Zenni, fundador, presidente e Diretor Executivo da ZCG. “Sua liderança será valiosa à medida que a Unimed consolida sua base sólida e continua expandindo suas soluções de saúde marítima, conformidade e suprimentos ao redor do mundo.”

Ao longo de sua carreira, Svenningsen liderou e expandiu negócios internacionais, integrou aquisições e aprimorou capacidades digitais. Na Unimed, ele trabalhará com a equipe de liderança, os colaboradores e o Conselho de Administração para fortalecer a organização global e promover a estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.

“A Unimed construiu uma sólida reputação no apoio à saúde e ao bem-estar dos marítimos”, disse Svenningsen. “Estou ansioso para conhecer nossas equipes e clientes, fortalecer essa base e continuar desenvolvendo os serviços, produtos e soluções nos quais os operadores marítimos confiam diariamente.”

A Unimed manterá o foco no atendimento aos seus clientes, na excelência operacional e no contínuo desenvolvimento de suas capacidades globais em saúde marítima, conformidade e suprimentos. O Sr. Svenningsen planeja visitar os principais centros operacionais da empresa durante seus primeiros meses como CEO.

Sobre a Unimed

A Unimed é uma fornecedora de insumos médicos, equipamentos e distribuição de oxigênio para o setor marítimo global, especializada em soluções integradas de saúde e conformidade para clientes em todo o mundo. A Unimed faz parte do portfólio da ZCG Private Equity, a plataforma de gestão de fundos de private equity da ZCG. Para mais informações, acesse www.universalmarinemedical.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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