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Cão apronta durante sessão de yoga e transforma relaxamento em diversão

Alane só queria um momento de paz, mas seu pet Tobias tinha outros planos; a cena hilária viralizou e gerou comentários divertidos na internet

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
01/10/2026 09:53

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Cão apronta durante sessão de yoga e transforma momento de relaxamento em diversão
Cão transforma momento de relaxamento em diversão crédito: Tupi

A busca por um momento de tranquilidade durante uma sessão de yoga em casa foi interrompida pela agitação do cão Tobias. A tutora, Alane, viu sua prática de relaxamento se transformar em uma sequência de brincadeiras do animal de estimação.

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Em uma gravação, Alane se esforça para manter a postura e o foco no exercício, mas o cachorro começa a correr em alta velocidade pelo espaço. Ele pula em cima dela durante as posições de yoga e até puxa outro tapete para o local da atividade.

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A cena viralizou na internet e gerou comentários divertidos de usuários sobre a energia do pet. Entre as mensagens compartilhadas, espectadores brincaram que "claramente ele tomou o pré-treino". Outro usuário afirmou que para quem "quer paz adota uma pomba branca".

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