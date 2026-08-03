Você sabe todos os cuidados que deve ter com o medicamento do seu pet?

Assegurar a saúde, o bem-estar e a longevidade dos animais de companhia vai muito além de escolher a melhor ração ou manter a rotina de passeios. O cuidado com a administração, o armazenamento e a compra de medicamentos veterinários é um pilar que exige atenção rigorosa dos responsáveis. Da receita médica até a hora de oferecer o comprimido ou aplicar a vacina, cada etapa do processo influencia diretamente o sucesso do tratamento e a segurança do pet.



Para orientar as famílias nesta jornada de cuidados contínuos, a MSD Saúde Animal reuniu as principais diretrizes de manejo e acende um alerta sobre a importância de obter produtos de procedência confiável para a segurança clínica dos animais.

Dicas práticas para não errar na rotina de medicação

O ponto de partida para qualquer cuidado eficiente com a saúde animal começa sempre na prescrição do médico-veterinário. Nenhum tratamento deve ser iniciado por conta própria ou com base em indicações de internet. Além de seguir a receita à risca, o responsável pelo pet precisa ficar atento a pequenos detalhes do dia a dia que fazem toda a diferença, como:

- Atenção aos horários: se o medicamento foi recomendado para o período da manhã, é fundamental que o responsável respeite esse intervalo biológico.



- Associação com alimentos: fique atento se o remédio deve ser dado em jejum ou junto com a ração/petisco para viabilizar a absorção correta e evitar desconfortos gástricos.



- O "truque" do pet: especialmente no caso de medicamentos orais (comprimidos e cápsulas), certifique-se de que o cachorro ou gato realmente engoliu o produto. É muito comum que eles disfarcem, escondam a pílula na boca e a cuspam depois.



- Vacinação é com o médico-veterinário: vacinas e biológicos nunca devem ser aplicados pelo próprio responsável. Eles exigem a estabilidade térmica da chamada "cadeia de frio" (mantidos constantemente entre 2°C e 8°C) e devem ser obrigatoriamente administrados por um médico-veterinário capacitado.



Para Marcio Barboza, médico-veterinário e coordenador técnico da MSD Saúde Animal, o rigor no armazenamento e aplicação é inegociável. "Atenção especial deve ser dada às vacinas, pois qualquer oscilação de temperatura fora do padrão recomendado compromete gravemente a eficácia do imunizante, deixando o animal vulnerável a doenças graves", alerta.



Os riscos clínicos e a integridade do tratamento

A negligência ou desvios no manejo de medicamentos, que vão desde a conservação inadequada no ambiente doméstico até o uso de substâncias incorretas ou sem indicação profissional, trazem ameaças severas e muitas vezes irreversíveis aos pets.

O erro crasso na dosagem ou o uso de substâncias inadequadas pode provocar quadros agudos de intoxicação medicamentosa, resultando em lesões graves em órgãos vitais, como hepatotoxicidade (destruição de células do fígado) e nefrite química aguda (comprometimento dos rins).

Além disso, produtos tópicos de baixa qualidade ou aplicados incorretamente na pele podem gerar queimaduras químicas severas, dermatites de contato e queda localizada de pelos.

Outro perigo invisível é a quebra da integridade terapêutica. Quando um tratamento falha por falta de eficácia da substância decorrente de armazenamento ou administração incorreta, a patologia de base não é controlada adequadamente.

No caso de antiparasitários e vermífugos, por exemplo, o pet perde a proteção preventiva e fica totalmente exposto a vetores de infecções letais, como a erliquiose (doença do carrapato) ou a dirofilarioze (verme do coração), sem que o responsável perceba o avanço da enfermidade a tempo.

De acordo com Marcio Barboza, a conscientização sobre esses perigos é o único caminho para evitar fatalidades. "Muitos quadros clínicos graves chegam aos consultórios não por falta de afeto do responsável, mas por pequenos deslizes na hora de administrar ou guardar o produto. Um local úmido ou uma dose mal administrada anulam o potencial de cura e abrem margem para complicações severas na saúde do animal", complementa.



Procedência certificada e canais oficiais de compra

Todo o esforço com os horários, manejo doméstico e armazenamento perde o sentido quando a procedência do produto é comprometida. Falsificações e o mercado ilegal se aproveitam da confiança dos consumidores para comercializar produtos sem garantia de qualidade, segurança ou eficácia.

A escolha por produtos com procedência certificada é essencial para garantir a segurança dos animais, mitigando riscos de toxicidade metabólica devido à presença de componentes químicos adulterados, solventes ou impurezas que sobrecarregam órgãos vitais. Além disso, a aquisição segura garante a presença do princípio ativo correto, mantendo a integridade do tratamento prescrito.

"A escolha por produtos com procedência certificada é o que assegura a eficácia clínica e protege o pet contra os perigos de compostos adulterados que colocam a saúde do animal em risco. O nosso compromisso deve ser sempre com a precisão terapêutica e o bem-estar do paciente", declara Márcio.

Para blindar a rotina do animal e mitigar os riscos de adquirir produtos sem garantia de origem, a recomendação é realizar uma busca ativa e adquirir medicamentos exclusivamente em parceiros especializados, como clínicas veterinárias credenciadas, pet shops de confiança e distribuidores autorizados que contam com o suporte técnico direto dos fabricantes.

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Ao realizar a compra, o responsável deve adotar uma postura preventiva: verificar detalhadamente se os lacres e selos de segurança estão intactos, checar a presença da bula oficial em português e a nitidez do número do lote. Diante de qualquer dúvida sobre o aspecto, textura ou cheiro do produto antes do uso, o médico-veterinário deve ser consultado imediatamente para auxiliar na validação.