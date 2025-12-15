Pet engoliu objeto estranho?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A ingestão acidental de objetos é uma das principais razões para a ida recorrente de tutores ao pronto-socorro veterinário 24 horas, já que bichinhos de estimação têm uma personalidade naturalmente mais curiosa e aventureira. Quando o animal doméstico ingere brinquedos, tecidos e até mesmo alimentos que estejam ao alcance, é importante notar se algum dos principais sintomas de atenção se fazem presentes, como o vômito frequente, principalmente após as refeições ou ingestão de água. Outro indício é a falta de apetite, já que o desconforto abdominal leva muitos animais a recusarem comida ou petiscos. Alterações nas fezes também são indicativos importantes, já que a dificuldade para evacuar, presença de sangue, diarreia ou ausência completa de defecação podem significar obstrução intestinal. Caso isso aconteça, o segredo é manter a calma e levar o pet o mais rápido possível ao veterinário para que ele receba o tratamento adequado. O recomendado é não induzir o animal ao vômito, já que pode agravar a situação.

reprodução



Saúde mental: chatbot gratuito

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas começam a avaliar o próprio desempenho durante o ano - o que pode provocar uma alta carga de estresse emocional, desencadeando crises ansiosas ou depressivas. Para pessoas que já lidam com desafios relacionados à saúde mental, o período pode ser ainda mais delicado. A fim de acolher e facilitar o acesso da população aos serviços públicos e gratuitos de saúde mental, o Instituto Vita Alere lança um novo agente inteligente. Disponível no Mapa da Saúde, a tecnologia serve para conectar pessoas à CAPS, ambulatórios especializados e outros serviços próximos de onde o usuário está. Funcionando como um chatbot, o agente ajuda o usuário a entender como esses serviços funcionam; e recebe orientações iniciais sobre como buscar apoio. É importante reforçar que o robô não substitui atendimento profissional, mas atua como um recurso de apoio e informação. Informações: mapasaudemental.com.br/.

Sammanhaes/Divulgação



Corrida na cidade maravilhosa

O último dia do ano no Rio de Janeiro vai começar em ritmo acelerado. Na manhã do dia 31 de dezembro, a cidade maravilhosa recebe a Corrida de Vera Cruz. A terceira edição conta com novo percurso e a largada dos 15km na Praia de Copacabana, próximo ao posto 3, e chegada no Aterro do Flamengo. Os participantes podem escolher também a corrida de 7,5km, com largada e chegada no Aterro no Flamengo. Ao longo do percurso, os corredores podem observar a orla de Copacabana, o contorno suave da praia do Flamengo, a vista do Pão de Açúcar e o contraste entre o mar e o verde que emoldura a cidade. “A corrida é uma experiência que mistura o encanto do Rio com a energia da superação pessoal”, destaca o head de comunicação da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi. Informações: www.corridadeveracruz.com.br/.