Como evitar que seu pet morra durante banho; lista de 7 alertas práticos

A morte de uma cadela da raça husky siberiano durante um banho em uma clínica veterinária de Ipatinga, em setembro de 2026, trouxe de volta a preocupação de muitos tutores sobre a segurança dos serviços de pet shop. O caso, ocorrido em um estabelecimento com histórico de incidentes desde 2022, levanta um alerta importante: como garantir o bem-estar do seu animal ao deixá-lo aos cuidados de terceiros? Conhecer os sinais de um local inadequado e saber o que perguntar são passos fundamentais.

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Escolher um estabelecimento de confiança para banho e tosa vai além da aparência. Envolve verificar a estrutura, a qualificação da equipe e os procedimentos de segurança adotados. Estar atento a detalhes pode prevenir acidentes graves e até fatais, garantindo que a experiência seja positiva tanto para o animal quanto para o dono.

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Como identificar um pet shop irregular ou inseguro?

Um pet shop inseguro pode ser identificado pela falta de alvarás de funcionamento e sanitário visíveis, ausência de um médico veterinário como responsável técnico e por um ambiente sujo ou desorganizado. Equipamentos inadequados, como sopradores muito quentes ou gaiolas sem ventilação, também são sinais de alerta.

Para uma avaliação completa, observe os seguintes pontos:

Falta de alvarás: a licença da prefeitura e o alvará sanitário devem estar expostos em local visível.

Higiene precária: ambiente com cheiro forte, pelos acumulados e falta de limpeza indicam negligência.

Equipe sem treinamento: profissionais que não sabem manusear os animais com calma ou demonstram impaciência são um risco.

Equipamentos improvisados: o uso de secadores de cabelo comuns em vez de sopradores profissionais pode causar queimaduras graves.

O que perguntar antes de deixar seu pet no banho e tosa?

Antes de contratar o serviço, é essencial fazer perguntas diretas para avaliar a transparência e o profissionalismo do local. Uma conversa clara ajuda a alinhar expectativas e a entender os protocolos de segurança do estabelecimento.

Considere questionar sobre:

Responsável técnico: pergunte quem é o médico veterinário responsável pelo estabelecimento.

Produtos utilizados: questione sobre as marcas de xampu e outros produtos para garantir que não causarão alergias.

Procedimento de secagem: entenda como a secagem é feita e se o animal ficará em gaiolas com sopradores térmicos.

Protocolo de emergência: saiba como a clínica age caso ocorra algum acidente ou o animal passe mal.

7 alertas para evitar acidentes com seu pet

Adotar uma postura proativa é a melhor forma de proteger seu animal de estimação. Uma checagem cuidadosa antes de escolher o local e durante as visitas pode fazer toda a diferença. Siga esta lista de verificações práticas para minimizar os riscos.

Visite o local antes: peça para conhecer a área de banho e tosa. A recusa em mostrar o espaço é um grande sinal de alerta. O ambiente deve ser limpo, organizado e bem iluminado

peça para conhecer a área de banho e tosa. A recusa em mostrar o espaço é um grande sinal de alerta. O ambiente deve ser limpo, organizado e bem iluminado Verifique a documentação: além dos alvarás, confirme se o estabelecimento possui um veterinário como responsável técnico. Essa informação é obrigatória e garante a supervisão profissional.

Converse com a equipe: observe como os funcionários tratam os animais presentes. Eles devem demonstrar paciência, carinho e conhecimento sobre o manejo de diferentes raças e portes.