Guia de inverno para pets: cuidados essenciais com cães e gatos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A chegada do inverno exige ajustes na rotina de cães e gatos. A pelagem dos animais não os torna imunes ao frio, e a estação aumenta o alerta para doenças respiratórias e articulares. Por isso, auxiliares veterinários da Rede Formar prepararam orientações sobre os principais cuidados com os pets.

Segundo a professora da rede Formar Aline Álvares, um dos erros comuns dos tutores está relacionado à frequência e à temperatura da água do banho. No inverno, o intervalo entre os banhos deve ser maior para evitar o ressecamento da pele e a queda de imunidade.

Leia Mais

A água precisa ser morna e o uso do secador é fundamental. A secagem correta garante que o subpelo não fique úmido, o que poderia favorecer a proliferação de fungos e o surgimento de dermatites.

A tosa também deve ser repensada. A recomendação é evitar cortes muito curtos, pois o pelo funciona como um isolante térmico natural. Para animais que precisam de manutenção constante, a sugestão é optar por tosas mais longas ou realizar escovações frequentes para evitar nós.

Nutrição e saúde no frio

A alimentação dos pets pode variar na estação. Animais que vivem em ambientes externos ou são mais ativos gastam mais calorias para manter a temperatura corporal e podem precisar de um ajuste na dieta. Já para cães e gatos de apartamento, que tendem a ficar mais sedentários, o controle alimentar deve ser rigoroso para evitar o ganho de peso.

Os especialistas lembram que os animais costumam beber menos água no frio. É essencial estimular a hidratação com fontes de água e alimentos úmidos para prevenir problemas urinários.

Aline Álvares reforça a importância de manter as vacinas em dia, principalmente contra a "gripe dos cães" (traqueobronquite infecciosa), a cinomose canina e o complexo respiratório felino, que se propagam com mais facilidade nesta época.

Oferecer camas protegidas de correntes de vento, usar roupinhas adequadas, se o animal se sentir confortável, e manter as visitas regulares ao veterinário completam os cuidados para um inverno seguro e saudável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.