Novo site da Vivaz amplia a experiência de compra

A Vivaz, marca do Grupo Cyrela voltada ao segmento econômico, apresenta seu novo site, desenvolvido para tornar mais simples e acessível a jornada de quem deseja conquistar a casa própria. Disponível em www.meuvivaz.com.br, a plataforma reúne informações sobre os empreendimentos, ferramentas de busca e simulação de financiamento, além de canais de atendimento. Assim, os clientes podem conhecer suas possibilidades e avançar com mais confiança em uma das decisões mais importantes de suas vidas.

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A reformulação faz parte da estratégia de Marketing da Vivaz de aprimorar a experiência dos clientes em diferentes etapas da compra do imóvel. O projeto considera as particularidades de um público que, muitas vezes, está adquirindo o primeiro lar e precisa compreender informações sobre localização, características dos empreendimentos, condições de financiamento e possibilidades de aquisição antes de tomar uma decisão.

Entre as funcionalidades estão a pesquisa de imóveis por bairro ou região, a consulta aos detalhes dos empreendimentos, a simulação de financiamento e o acesso aos canais de atendimento da marca. A plataforma também disponibiliza informações sobre o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), contribuindo para que os clientes conheçam melhor as alternativas disponíveis e encontrem orientações para dar os próximos passos.

“A conquista da casa própria é um dos momentos mais importantes na vida dos nossos clientes, e queremos que essa experiência seja especial desde o primeiro contato com a Vivaz. O novo site faz parte da nossa estratégia de marketing de estar cada vez mais próximos das pessoas, combinando tecnologia, informação e atendimento para tornar essa jornada mais simples, acolhedora e conectada às necessidades de cada família”, afirma Telma Graziano, superintendente de marketing da Cyrela.

O desenvolvimento da plataforma contou com a participação da WPP Commerce, responsável pelo projeto de infraestrutura e layout. A reformulação organizou melhor as informações e integrou recursos para tornar a jornada de compra mais simples e intuitiva. Para Arielle Madeira, gerente de Marketing da Vivaz, o novo site foi pensado para acompanhar o cliente desde a busca pelo imóvel até a compreensão das opções de financiamento. “Queremos que quem está em busca do primeiro imóvel encontre, em um só lugar, informações claras e ferramentas que ajudem a entender as possibilidades de compra e financiamento”, explica.

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A evolução do site integra os investimentos da Vivaz em produtos, serviços e canais de relacionamento. Com oito anos de atuação, a marca busca tornar a conquista da casa própria cada vez mais acessível e próxima da realidade das famílias brasileiras.