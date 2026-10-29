Tratamento de AVC no SUS ganha novas armas para salvar mais vidas

O Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou o acesso ao tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Apesar da expansão de assistência, a disponibilidade na rede pública de atendimento varia conforme a localização geográfica e a rapidez do socorro prestado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Desigualdade regional e a importância do tempo

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Brasil possui 129 centros de atendimento de urgência ao AVC habilitados pelo Ministério da Saúde. O levantamento aponta uma distribuição desigual dessas unidades habilitadas entre os serviços públicos e os estabelecimentos privados.

Leia Mais

A resposta da assistência médica está associada ao conceito de "tempo-cérebro". Na ocorrência dessa condição, o socorro prestado de forma ágil amplia as chances de sobrevivência e reduz a gravidade das sequelas enfrentadas pela pessoa atendida.

Novas medidas e expansão de tratamentos

O cenário assistencial recebeu alterações recentes por meio da legislação. O Projeto de Lei nº 5.972/2023, sancionado recentemente, ampliou a oferta de medicamentos trombolíticos, que dissolvem coágulos, nas unidades de urgência e emergência e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do SUS.

Em capitais como Belo Horizonte, serviços de maior complexidade também ampliaram as opções terapêuticas. No Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), a realização da trombectomia mecânica expandiu a janela de atendimento para além das quatro horas e meia tradicionais.

Sinais de alerta e canais de socorro

O reconhecimento rápido dos sintomas característicos viabiliza a assistência imediata. Em caso de suspeita de AVC, os sinais a observar incluem:

Fraqueza em um lado do corpo

Alteração na fala

Confusão mental

Perda de equilíbrio

Diante dessas manifestações corporais, deve-se acionar imediatamente o SAMU pelo telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Outra orientação médica indicada consiste em levar a pessoa diretamente ao hospital mais próximo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



