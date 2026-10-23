Passagem de fauna apresentada como a maior da América do Norte tem resultado surpreendente nas colisões com animais em menos de um ano após ficar pronta

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O maior viaduto de vida selvagem da América do Norte reduziu em 91% as colisões entre animais e veículos em um trecho da Interestadual 25. O resultado positivo ocorreu menos de um ano após o término da obra de 15 milhões de dólares, construída sobre uma das rodovias mais movimentadas do Colorado, segundo informações do "Colorado Sun".

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Bridget O'Rourke, porta-voz do Colorado Parks and Wildlife, celebrou a eficiência da intervenção rodoviária e afirmou ao veículo: "estamos muito felizes. Viadutos e viadutos subterrâneos e canalizando animais para ter um caminho seguro pelas estradas, está estatisticamente comprovado que isso é bem-sucedido."

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Estrutura do sistema de travessia

De acordo com dados divulgados pela "News Nation", o projeto dispõe de elementos complementares para orientar as espécies pela região:

Ponte com medidas de 209 por 200 pés

Cinco passagens subterrâneas destinadas aos animais

Quilômetros de cercamento ao longo de 39.000 acres de habitat

A estrutura garante a locomoção de espécies de grande porte, como cervos e alces, e também diminuiu os atropelamentos de animais menores, a exemplo de coelhos e sapos.

Antes da implantação dessas passagens, a I-25 bloqueava o deslocamento sazonal da fauna nos condados de Douglas e El Paso. O'Rourke declarou ao "Colorado Sun": "acho que só precisamos estar cientes de que a população humana do Colorado está aumentando e estamos invadindo o habitat da vida selvagem. Isso é uma grande vitória."

Retorno de rotas históricas

Chuck Attardo, gerente ambiental do Departamento de Transportes do Colorado, explicou à "CBS Colorado" que alces e antílopes preferem passagens amplas com visão aberta para quilômetros em cada direção. O gestor informou que, durante décadas, antílopes em deslocamento de Trinidad para a Groenlândia buscavam rotas para atravessar a rodovia.

Imagens registraram antílopes utilizando a ponte para cruzar em direção ao oeste "pela primeira vez em décadas". Brandon Marette, biólogo de vida selvagem do Colorado Parks and Wildlife, relatou ter presenciado uma cena "comovente" ao avistar um alce cuidando de seu filhote sob a pista.

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O biólogo declarou à "CBS Colorado": "todo o trabalho duro de seis anos deu frutos naquele único momento. Aquele alce com o bezerro estava ali parado em segurança, chegando do outro lado da I-25."