Megaoperação guia onça-pintada encontrada em rodovia de volta à mata

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma onça-pintada foi flagrada às margens da Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), em Teodoro Sampaio (SP), e mobilizou uma força-tarefa para ser guiada de volta à mata. O animal foi localizado por volta das 8h de quinta-feira (17/9), no km 15 da via, próximo ao alambrado de uma Unidade de Conservação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Ambiental, a onça apresentava sinais de cansaço. O felino já havia tentado retornar à mata em outro trecho, mas não conseguiu. As autoridades realizaram um bloqueio parcial da pista e controlaram o fluxo de veículos para garantir a segurança da operação.

Leia Mais

Inicialmente, as equipes tentaram conduzir o animal até um ponto de transposição de fauna conhecido como "jumper", uma estrutura projetada para a passagem de felinos. No entanto, a onça-pintada parou de se deslocar antes de alcançar o dispositivo.

Com a autorização do gestor do Parque Estadual Morro do Diabo, o Corpo de Bombeiros abriu um trecho do alambrado perto de onde o felino estava. Em uma nova ação de direcionamento, a onça entrou pela abertura e retornou ao interior do parque. Um vídeo gravado pelas equipes mostra os agentes celebrando o sucesso da passagem.

A operação utilizou técnicas para que o animal deixasse o local sem a necessidade de captura ou sedação. A prioridade foi evitar que a onça-pintada ficasse estressada durante a ação, que terminou sem acidentes na rodovia.

A ação contou com a participação da Polícia Militar Ambiental, Policiamento Territorial, Corpo de Bombeiros e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A Fundação Florestal, a Defesa Civil e a gestão do Parque Estadual Morro do Diabo também apoiaram os trabalhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer ao encontrar animais silvestres

A Polícia Militar Ambiental orienta que, ao avistar animais silvestres próximos a rodovias, as pessoas não devem se aproximar. Também não é recomendado tentar alimentar ou espantar o animal. A indicação é acionar o 190 ou a própria Polícia Ambiental.