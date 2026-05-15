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HOMEMAGEM AO CERRADO

Conheça os nomes dos três filhotes de onça nascidos em MG

Quase 1,5 mil votos de brasileiros e estrangeiros batizaram os trigêmeos que nasceram na Chapada Gaúcha, no Norte de Minas

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/05/2026 17:56

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Davi, Murici e Mambaí e seu habtat natural
Davi, Murici e Mambaí em seu habitat crédito: MPMG/Divulgação

Davi, Murici e Mambaí foram os nomes escolhidos para os três filhotes de onça-pintada flagrados pelas câmeras da organização Onçafari, do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na Chapada Gaúcha, Norte de Minas.

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Os quase 1,5 mil votantes de todo Brasil, e até de outros países, tiveram a difícil missão de escolher entre nove nomes que homenageiam a fauna, a flora e a cultura do cerrado brasileiro.

As opções eram:

Filhote 1: Baru, Mangaba, Pequi ou Davi 

Filhote 2: Murici, Jaguarandi, Bugre ou Jaborandi 

Filhote 3: Kutúk, Mambaí, Urucuia ou Kokwã  

O vídeo dos trigêmeos foi feito no ano passado e, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foi um marco científico, pois é a primeira ninhada contendo três filhotinhos de onça-pintada documentada naquela área.

A mãe deles também é monitorada desde que nasceu, em 2019.

A ação faz parte do projeto ‘Onças: Guardiãs do Grande Sertão Veredas’, apoiada pelo MPMG por meio da Plataforma Semente, que monitora projetos socioambientais, com recursos de medidas compensatórias para a conservação do meio ambiente. 


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Cuidado

As onças-pintadas que vivem no lado mineiro do parque – localizado entre Minas e Bahia – vêm sendo monitoradas há dois anos por uma equipe da Onçafari. Inclusive as de pelagem preta, popularmente conhecidas como panteras-negras.

O lugar, com uma área de cerca de 93 mil hectares, possui várias “armadilhas fotográficas” que disparam automaticamente ao detectar movimentos.

Na área pertencente a Minas, as imagens já flagraram 27 delas, sendo seis de pelagem negra. Na Bahia, foram 23. Segundo o MPMG, a região é uma das que mais possui panteras-negras no mundo.

O coordenador do projeto, Eduardo Fragoso, contou que ainda que não possamos ver a olho nu, as pintas tradicionais ficam abaixo da pelagem escura.

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