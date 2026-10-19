GREE Impulsiona o Mundo com Inovação! Compradores Globais Exploram a Linha Completa de Eletrodomésticos Premium da GREE

GUANGZHOU, China, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 15 de outubro, a 140ª Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) foi oficialmente inaugurada no Complexo da Feira de Cantão em Pazhou, Guangzhou. Este ano marca o 70º aniversário da Feira de Cantão. A GREE continua a aproveitar essa importante plataforma de comércio internacional para se conectar com os mercados globais, traduzindo o slogan "Feito na China, Amado pelo Mundo" em produtos de alta qualidade e serviços localizados.

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A GREE hoje está presente em mais de 200 países e regiões, e os produtos da sua própria marca já respondem por mais de 70% do faturamento total de exportações. Esse desempenho reflete o crescimento constante do seu reconhecimento e da sua aceitação no mercado global. Sob o tema 'GREE Impulsiona o Mundo com Inovação', a marca apresenta uma linha de tecnologias de ponta na Feira de Cantão deste ano. A GREE oferece soluções personalizadas de aquecimento e refrigeração com baixa emissão de carbono, além de uma ampla gama de eletrodomésticos inteligentes para atender às diversas necessidades dos mercados em todo o mundo.

No dia da inauguração, o estande da GREE atraiu um grande número de visitantes, com compradores globais explorando as novidades e discutindo soluções técnicas. Um dos grandes destaques foi o ar-condicionado G-TIME, equipado com um compressor de cilindro rotativo desenvolvido pela GREE após 12 anos de pesquisa. Com design estrutural e princípio de funcionamento inovadores, o componente oferece alta eficiência, funcionamento estável, e baixos níveis de ruído e vibração diretamente na fonte. A tecnologia de compressor de cilindro rotativo do ar-condicionado G-TIME foi classificada como 'líder mundial' em uma rigorosa avaliação técnica. A unidade externa opera com níveis de ruído de apenas 29 dB(A) a 45 dB(A), alinhando-se à busca dos consumidores globais por ambientes residenciais mais silenciosos.

Para lidar com cenários desafiadores em todo o mundo, a GREE também desenvolveu tecnologias proprietárias de compressores, como G-Boost, G-Storm e G-Hyper. Essas inovações oferecem soluções completas de conforto para usuários em diferentes zonas climáticas. Os aparelhos de ar-condicionado equipados com o G-Boost, sistema de injeção de vapor de estágio único, são projetados especificamente para regiões extremamente quentes, como o Oriente Médio. Eles operam de forma confiável e mantêm um desempenho de refrigeração consistente mesmo em temperaturas de até 68 °C. Além disso, o compressor G-Storm supera os desafios técnicos ao viabilizar a produção comercial de compressores rotativos de frequência ultralarga. Ele viabiliza que os aparelhos de ar-condicionado forneçam 10 horas de aquecimento contínuo sem a necessidade de um ciclo de degelo, além de aprimorar a eficiência energética sazonal. O compressor G-Hyper, de dois estágios e dois cilindros, foi projetado para regiões extremamente frias, como o norte da Europa e a América do Norte, mantendo um desempenho de aquecimento estável mesmo em temperaturas de até -40 °C.

Em meio aos esforços globais para atingir o pico das emissões de carbono, alcançar a neutralidade de carbono e fazer a transição para energias mais limpas, as tecnologias de baixo carbono e a autossuficiência energética se tornaram prioridades fundamentais nos mercados internacionais. O sistema de ar-condicionado com armazenamento de energia fotovoltaica "Zero Carbon Source” da GREE alinha-se perfeitamente a essas tendências, ganhando popularidade entre os consumidores em um número crescente de países e regiões. A presidente da GREE, Dong Mingzhu, recebeu recentemente o prêmio "Cool Leaders” da Cool Coalition do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em reconhecimento às suas contribuições voltadas para o resfriamento sustentável. Desde então, o sistema de ar-condicionado "Zero Carbon Source" da GREE tem atraído cada vez mais a atenção do mercado, tornando-se um dos principais destaques do estande da marca durante a Feira de Cantão deste ano.

Depois de mais de uma década de desenvolvimento e aprimoramento, o sistema de ar-condicionado com armazenamento de energia fotovoltaica "Zero Carbon Source" da GREE integra geração solar, armazenamento, gerenciamento e uso eficiente de energia, além de controles inteligentes. Com uma eficiência de conversão de CC de até 99%, o sistema supera os desafios técnicos de refrigeração sob calor extremo e integra os eletrodomésticos à energia solar, viabilizando que os aparelhos de ar-condicionado funcionem de forma independente da rede elétrica. O sistema foi projetado para operar em cenários climáticos diversos e desafiadores. Considerando apenas as operações que utilizam essa tecnologia no Oriente Médio, o sistema tem potencial para reduzir as emissões de carbono em 110 mil toneladas métricas por ano.

No setor de ar-condicionado comercial, a GREE destaca quatro modelos da sua série GMV9 na Feira de Cantão deste ano. O modelo principal GMV9 opera em temperaturas que variam de -35 °C a 60 °C, com um único sistema de refrigeração capaz de climatizar espaços de até 1.500 metros quadrados. O sistema multi-VRF de descarga lateral GMV9 FLEX ocupa 49,2% menos espaço físico do que o seu antecessor, o que o torna particularmente adequado para a reforma e a modernização de edifícios mais antigos. O GMV9 MINI oferece um aprimoramento de mais de 8% na eficiência energética geral em comparação com a geração anterior, apresentando uma unidade externa com ruído de operação de apenas 40 dB(A) no seu modo silencioso. Ele oferece às residências de todo o mundo uma solução de conforto integrada que combina ar-condicionado, aquecimento por piso radiante e fornecimento de água quente.

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A GREE também exibe uma ampla gama de produtos, incluindo geladeiras, máquinas de lavar roupa, eletrodomésticos de cozinha e purificadores de ar, entregando soluções completas projetadas para melhorar todos os aspectos da sua vida doméstica. Além de apresentar suas inovações na Feira de Cantão, a GREE reflete os esforços mais amplos da empresa para alcançar um crescimento de alta qualidade nos mercados internacionais A GREE segue comprometida com a inovação independente, o fortalecimento da sua marca nos mercados internacionais e o uso de tecnologias avançadas para atender à demanda global por soluções de baixa emissão de carbono. Dessa forma, a empresa aproveita os recursos da sua fabricação inteligente na China para aprimorar a vida dos consumidores em todo o mundo.

Contato: Ms. Ren, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9848489)