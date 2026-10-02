Fala sobre mandado de segurança para adiar eleição foi ‘desabafo’ de Augusto Cury
Candidato do Avante disse que a equipe jurídica da campanha preparia a ação, mas nada será protocolado nesse sentido
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Augusto Cury fez uma manifestação próximo ao Supremo Tribunal Federal na manhã desta antevéspera do primeiro turno.
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A jornalistas no local, o candidato do Avante à Presidência da República chegou a dizer que “estamos elaborando um mandado de segurança para adiar as eleições”.
Isso não vai se confirmar. Cury já deixou o local, assim como o advogado que o acompanhava. Não haverá mandado de segurança coisa alguma.
Foi mais um desabafo, uma forma de o escritor e psiquiatra externar sua indignação com as decisões do STF e do TSE que acabaram levando ao cancelamento do debate da Globo na noite desta quinta-feira, 1º.
Com a declaração, Cury também pretendeu criar um “fato político”, para deixar claro que vai até o fim na campanha.
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Pablo Marçal, que é amigo de Cury, tem intensificado a pressão para que os demais candidatos da disputa presidencial abandonem as candidaturas para apoiar Flávio Bolsonaro, de quem pode vir a ser ministro.