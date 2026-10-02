Pensou que fosse esquilo: morador encontra homem 'morando' em seu sótão

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Um morador de Oklahoma City, nos Estados Unidos, encontrou um homem desconhecido morando em seu sótão após investigar ruídos estranhos em sua casa. A polícia local respondeu a um chamado de roubo e encontrou o suspeito rendido.

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O proprietário da residência relatou aos policiais que começou a ouvir barulhos e, a princípio, pensou se tratar de um esquilo. Com o tempo, ele concluiu que o som era de algo maior, como um guaxinim ou gambá.

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Por isso, ele decidiu pegar seu rifle e subir para verificar o local. Ao entrar no sótão, deparou-se com um homem de 28 anos deitado sobre um colchão. O morador imediatamente ordenou que o invasor não se movesse e ligou para o serviço de emergência.

A polícia divulgou a gravação da chamada para o 911. No áudio, o morador afirma: "Tenho um homem, um estranho, na minha casa". Ele complementa que o invasor "acampou durante a noite" e que o mantinha sob a mira de uma arma.

A residência possui uma escada na lateral que dá acesso ao sótão, por onde o homem teria entrado. Durante a ligação, é possível ouvir o proprietário guiando o invasor para fora da casa.

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O suspeito, identificado pelas autoridades como um andarilho, foi preso sob a acusação de roubo em primeiro grau.