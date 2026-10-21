Mulher tem falência hepática, três paradas cardíacas e danos cerebrais após usar suplemento viral do TikTok

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A britânica Lois Kinder, de 44 anos, teve falência hepática, paradas cardíacas e danos cerebrais após ingerir diariamente um suplemento de bem-estar comprado pela internet. Antes do uso contínuo da substância, encontrada por meio do TikTok, ela mantinha uma rotina saudável.

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A paciente consumiu durante um ano, sempre depois do café da manhã, uma goma de ashwagandha. A erva asiática é divulgada nas redes sociais para relaxamento e alívio de sintomas da perimenopausa, sendo comercializada por 5 libras, o equivalente a cerca de R$ 33.

No Brasil, o comércio de suplementos com ashwagandha é proibido. As normas nacionais permitem o consumo apenas de versões manipuladas, preparadas sob prescrição de médico ou nutricionista especializado em fitoterapia.

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Sintomas e falência hepática

Os problemas começaram no início de julho, quando Lois apresentou vômitos, além de pele e olhos amarelados. Ao procurar um clínico geral acreditando estar com virose, o médico solicitou exames de sangue e tomografia do fígado.

Em 13 de julho, a filha Imogen, de 19 anos, encontrou a mãe desacordada no sofá de casa. Lois não havia acordado o filho caçula, Jacob, de 15 anos, para ir à escola. Levada com urgência ao hospital, ela recebeu o diagnóstico de insuficiência hepática aguda.

A equipe médica colocou Lois em coma induzido. Três dias depois, ela seguiu transferida para a Unidade de Terapia Intensiva Hepática do Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, unidade especializada em transplantes de emergência no Reino Unido.

Cirurgia e danos cerebrais

Lois passou por um transplante de fígado em 22 de julho. Durante a operação, ela sofreu três paradas cardíacas provocadas por um coágulo que bloqueou a artéria responsável por irrigar o pulmão. A falta de oxigenação gerou lesões no cérebro.

Os médicos indicaram que o fitoterápico provavelmente causou o quadro hepático. O marido, Oliver Kinder, relatou que os profissionais questionaram o uso de produtos com ashwagandha logo após a conferência dos primeiros exames.

Lois permanece internada na unidade de terapia intensiva, acordada, realizando reabilitação neurológica diária. A equipe de saúde ainda não sabe se ela conseguirá voltar a andar ou se recuperará totalmente a mobilidade.

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Para ajudar nos custos do tratamento e na reestruturação da moradia da família, amigos organizaram uma campanha na plataforma "GoFundMe". Os médicos responsáveis pelo caso pretendem publicar um artigo científico detalhando a condição da paciente.