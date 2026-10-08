Assine
overlay
Início Turismo
PARAÍSO ESCONDIDO

Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomum

Descubra o templo esculpido em uma caverna e a cascata de 100 metros: esse refúgio histórico tem visita gratuita com reserva antecipada

Publicidade
Carregando...
AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
08/10/2026 14:35

compartilhe

×
Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomum
O antigo mosteiro de Sant Miquel del Fai, um bem cultural catalão, se aninha entre os paredões rochosos do vale do Tenes crédito: Reprodução/Catalan Tourist Board

O município de Bigues i Riells del Fai, na Catalunha, reúne patrimônio histórico e paisagens naturais no vale do Tenes. Situada junto aos paredões dos Cingles de Bertí, a região abriga o antigo mosteiro de Sant Miquel del Fai, encravado na rocha com vista para o vale.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O conjunto monumental possui a classificação de Bem Cultural de Interesse Nacional (BCIN). Essa proteção legal abrange construções específicas do núcleo histórico: a igreja de Sant Miquel, a ponte do Rossinyol e a Casa Prioral.

Leia Mais

Arquitetura e patrimônio no desfiladeiro

O acesso ao mosteiro começa na ponte do Rossinyol, construída em 1592. O percurso continua pela passagem da Foradada, um trajeto estreito entre paredes de pedra que conduz ao interior do complexo.

A edificação mais singular do espaço é a igreja de Sant Miquel, erguida sob uma gruta que serve como teto natural. A estrutura conserva uma entrada com arco de volta perfeita e um pequeno campanário em espadana. Em 1042, Gombau de Besora transferiu o local para a abadia de Sant Víctor de Marselha, vínculo que tornou a instituição um priorado.



Os monges beneditinos viviam na Casa Prioral, edifício gótico do final do século XVI e início do século XVII. O interior desse imóvel permanece fechado ao público.

A caminhada aberta aos visitantes termina diante do salto do Tenes, uma queda d'água com 100 metros de altura. Outros pontos do recinto, como a ermida de Sant Martí e as cavernas de Sant Miquel e de Les Tosques, continuam interditados.

Orientações para a visita

A entrada em Sant Miquel del Fai é gratuita, mas exige agendamento prévio. Visitantes que utilizam veículo particular devem reservar a vaga de estacionamento e baixar o código QR antes da viagem.

O horário de visitação em outubro funciona das 10h às 16h30, com o último acesso autorizado às 16h. Fatores meteorológicos ou de segurança podem alterar essa operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deslocamento entre o estacionamento e o complexo ocorre a pé por um caminho com desnível. Uma restrição temporária na Foradada impede o transporte de pessoas com mobilidade reduzida de carro até a entrada, exigindo contato antecipado com a administração para orientações.


Tópicos relacionados:

cachoeira catalunha espanha igreja viagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay