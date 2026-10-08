Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomum

O município de Bigues i Riells del Fai, na Catalunha, reúne patrimônio histórico e paisagens naturais no vale do Tenes. Situada junto aos paredões dos Cingles de Bertí, a região abriga o antigo mosteiro de Sant Miquel del Fai, encravado na rocha com vista para o vale.

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O conjunto monumental possui a classificação de Bem Cultural de Interesse Nacional (BCIN). Essa proteção legal abrange construções específicas do núcleo histórico: a igreja de Sant Miquel, a ponte do Rossinyol e a Casa Prioral.

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Arquitetura e patrimônio no desfiladeiro

O acesso ao mosteiro começa na ponte do Rossinyol, construída em 1592. O percurso continua pela passagem da Foradada, um trajeto estreito entre paredes de pedra que conduz ao interior do complexo.

A edificação mais singular do espaço é a igreja de Sant Miquel, erguida sob uma gruta que serve como teto natural. A estrutura conserva uma entrada com arco de volta perfeita e um pequeno campanário em espadana. Em 1042, Gombau de Besora transferiu o local para a abadia de Sant Víctor de Marselha, vínculo que tornou a instituição um priorado.

Os monges beneditinos viviam na Casa Prioral, edifício gótico do final do século XVI e início do século XVII. O interior desse imóvel permanece fechado ao público.

A caminhada aberta aos visitantes termina diante do salto do Tenes, uma queda d'água com 100 metros de altura. Outros pontos do recinto, como a ermida de Sant Martí e as cavernas de Sant Miquel e de Les Tosques, continuam interditados.

Orientações para a visita

A entrada em Sant Miquel del Fai é gratuita, mas exige agendamento prévio. Visitantes que utilizam veículo particular devem reservar a vaga de estacionamento e baixar o código QR antes da viagem.

O horário de visitação em outubro funciona das 10h às 16h30, com o último acesso autorizado às 16h. Fatores meteorológicos ou de segurança podem alterar essa operação.

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O deslocamento entre o estacionamento e o complexo ocorre a pé por um caminho com desnível. Uma restrição temporária na Foradada impede o transporte de pessoas com mobilidade reduzida de carro até a entrada, exigindo contato antecipado com a administração para orientações.