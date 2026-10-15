Flavio Bolsonaro presta homenagem no Dia dos Professores: 'Obrigado por não desistirem'

O candidato à presidência Flavio Bolsonaro (PL) utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem aos profissionais da educação nesta quinta-feira (15/10). A manifestação foi compartilhada em um story no Instagram, em referência ao Dia dos Professores.

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Na mensagem publicada na rede, o candidato registrou o seguinte texto: "Aos professores, obrigado por nunca desistirem de quem vai construir o futuro do Brasil".

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Flávio Bolsonaro utiliza as redes para agradecer aos professores por seu papel na construção do futuro do BrasilMauro Pimentel / AFP

Eleições 2026

O segundo turno das eleições de 2026 será no próximo domingo (25/10), nele, Flávio Bolsonaro disputará a presidência com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As recentes pesquisas divulgadas apresentam o candidato do PL na frente: a pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14/10) apontou Flávio com 46% da preferência do eleitorado, e Lula com 44%. O levantamento ouviu 2.154 pessoas, dos dias 10 a 13 de outubro, e possui uma margem de erro de dois pontos percentuais, com Lula e Flávio empatados.

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As próximas pesquisas a serem divulgadas serão a do instituto Datafolha, na noite desta quinta-feira (15/10), seguida pelas do PoderData e do VoxBrasil, na sexta (16/10), e pela do Ipespe, no sábado (17/10).