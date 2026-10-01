Flávio Bolsonaro interrompe campanha para acompanhar apresentação da filha na escola

Flávio Bolsonaro interrompeu a agenda de campanha na noite desta quarta-feira, 30, para acompanhar a apresentação de uma das duas filhas na escola, em Brasília.

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Durante cerca de uma hora e meia, o candidato do PL à Presidência da República permaneceu no auditório lotado de um renomado colégio católico da capital federal.

Flávio estava acompanhado de seguranças e da mulher, Fernanda Bolsonaro.

A apresentação era um concurso de paródias a partir de regras gramaticais ensinadas em sala de aula.

Na saída, parte dos pais dos colegas da filha, que só o viram naquele momento, aplaudiu e gritou “Flávio Bolsonaro”. Ele tirou fotos com quem pediu.

Durante o mandato de senador, Flávio já costumava estar em atividades da escola, inclusive no futebol dos pais.

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Nesta quinta-feira, 1º, Flávio viaja ao Rio de Janeiro, para participar do debate da Globo sem Lula e Renan Santos , previsto para começar às 21h30.