Avós e netos: psicóloga apresenta 5 princípios para fortalecer esse vínculo e mostra como atitudes no convívio familiar podem favorecer o bem-estar das crianças

A imagem comum dos avós costuma ser associada a momentos de mimo, como permitir um desenho animado a mais ou um pedaço extra de bolo. No entanto, especialistas destacam que essa convivência exige responsabilidades claras para beneficiar as crianças e evitar atritos com os pais.

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Em conversa com a publicação "Parade", a psicóloga infantil Maya Bousaini afirma que os avós desempenham uma função essencial no desenvolvimento infantil. Esse suporte ganha peso quando eles atuam como cuidadores diretos, assumindo a guarda das crianças após a escola, em períodos de férias ou durante momentos de crise.

O papel dos avós na dinâmica familiar

Para a psicóloga infantil Amy Kincaid Todey, a posição ocupada pelos avós é única. Segundo a especialista, eles oferecem "um amor incondicional sem a pressão cotidiana da educação", funcionando como a história viva da família e transmitindo valores e identidade.

Especialistas recomendam que a relação com os filhos adultos seja guiada por respeito e empatia. A psicóloga Brittney Pearson destaca que diminuir o estresse dos pais reflete diretamente na forma positiva como eles lidam com as próprias crianças.

Para manter a harmonia, psicólogos sugerem que os avós reflitam sobre os fundamentos das normas estabelecidas pelos pais e se coloquem no lugar dos filhos adultos. Essa postura constrói um ambiente no qual a criança se sente verdadeiramente segura.

Cinco atitudes recomendadas por psicólogos

Profissionais consultados pela "Parade" listaram cinco práticas essenciais para a relação com os netos: