Mega-Sena 3069 acumula e vai a R$ 150 milhões; 16 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3069, sorteadas neste domingo (11/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 150 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (14/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Mega-Sena 3069 teve as seguintes dezenas sorteadas: 47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19. Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 150 ganhadores da quina da Mega-Sena, 16 apostas são de Minas Gerais. Cada apostador vai levar R$ 26.095,23.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3069 são Bandeira do Sul, Belo Horizonte (4), Conselheiro Lafaiete (2), Divinópolis, Formiga, Gurinhatã, Itabirito, Juiz de Fora, Santa Juliana, Senador Firmino, Sete Lagoas e Uberlândia.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.