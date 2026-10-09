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Mega-Sena acumula e vai a R$ 112 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Próximo sorteio acontece no domingo (11/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo; apostas podem ser realizadas nas lotéricas até sábado, às 22h, e bolão digital até domingo, às 10h45

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09/10/2026 00:16 - atualizado em 09/10/2026 00:17

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Mega-Sena
NInguém acertou as seis dezenas do concurso 3068 da Mega-Sena, nesta quinta-feira (8/10) crédito: Caixa/YouTube/Reprodução

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3068, sorteadas na noite desta quinta-feira (8/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio, que acontece no domingo (11/10), às 11h, agora é de R$ 112 milhões.

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Os números sorteados foram: 07 – 10 – 39 – 40 – 43 –57.


Sessenta e duas apostas bateram na trave ao fazer a quina. Desse número, quatro são de Minas Gerais – Arcos, Contagem, Oliveira e Uberlândia. Cada aposta receberá R$ 51.808,94. Para os quatro acertos, foram 4.884 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.084,10.


Quem pretende tentar a sorte na Mega-Sena precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 6.



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Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.


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