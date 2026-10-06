Mega-Sena 3067 acumula e vai a R$ 100 milhões; 8 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3067, sorteadas nesta terça-feira (6/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 100 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (8/10).

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A Mega-Sena 3067 teve as seguintes dezenas sorteadas: 33 - 41 - 04 - 52 - 17 - 01. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 85 ganhadores da quina da Mega-Sena, oito apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3067 são de Belo Horizonte (5), Ipatinga, Muriaé e Senador Amaral. Em Belo Horizonte, uma aposta simples teve duas quinas e recebeu R$ 66.765,34; outras três apostas da capital levaram R$ 33.382,67 cada, e um bolão de oito cotas recebeu R$ 33.382,64. Em Ipatinga, Muriaé e Senador Amaral, houve uma aposta premiada em cada cidade, com R$ 33.382,67 para cada uma.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.