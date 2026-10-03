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Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha

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Redação Flipar
  • Entre os cogumelos comercializados no Brasil estão champignon, shimeji, shiitake, portobello e cogumelo-do-sol. O champignon, também conhecido como cogumelo-de-paris, é um dos mais fáceis de encontrar.. Ele contém vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo
    Entre os cogumelos comercializados no Brasil estão champignon, shimeji, shiitake, portobello e cogumelo-do-sol. O champignon, também conhecido como cogumelo-de-paris, é um dos mais fáceis de encontrar.. Ele contém vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo Foto: freepik stockking
  • O cogumelo-do-sol é nativo do Brasil e também conhecido como cogumelo-de-piedade. Seus compostos são estudados por possíveis efeitos sobre a inflamação e o sistema imunológico.
    O cogumelo-do-sol é nativo do Brasil e também conhecido como cogumelo-de-piedade. Seus compostos são estudados por possíveis efeitos sobre a inflamação e o sistema imunológico. Foto: wikimedia commons Nathan Wilson
  • Além dos tipos conhecidos no Brasil, destacam-se na gastronomia as trufas brancas e pretas, o cogumelo-rei, o enoki e o maitake. As trufas estão entre os fungos comestíveis mais caros do mundo. Seu aroma intenso e sabor característico fazem delas ingredientes valorizados na alta gastronomia.
    Além dos tipos conhecidos no Brasil, destacam-se na gastronomia as trufas brancas e pretas, o cogumelo-rei, o enoki e o maitake. As trufas estão entre os fungos comestíveis mais caros do mundo. Seu aroma intenso e sabor característico fazem delas ingredientes valorizados na alta gastronomia. Foto: Divulgação/Tartuferia San Paolo
  • Os cogumelos comestíveis fornecem fibras, vitaminas do complexo B e minerais, em quantidades que variam conforme a espécie. Geralmente, têm poucas calorias e baixo teor de gordura. Também acrescentam sabor e textura às receitas, contribuindo para uma alimentação variada e equilibrada.
    Os cogumelos comestíveis fornecem fibras, vitaminas do complexo B e minerais, em quantidades que variam conforme a espécie. Geralmente, têm poucas calorias e baixo teor de gordura. Também acrescentam sabor e textura às receitas, contribuindo para uma alimentação variada e equilibrada. Foto: pixabay
  • Cogumelos aparecem em pratos como risotos, estrogonofes, massas e pizzas, além de sopas e molhos. Também podem ser salteados e servidos como acompanhamento de carnes ou legumes. Diferentes tipos acrescentam sabores e texturas variados às receitas.
    Cogumelos aparecem em pratos como risotos, estrogonofes, massas e pizzas, além de sopas e molhos. Também podem ser salteados e servidos como acompanhamento de carnes ou legumes. Diferentes tipos acrescentam sabores e texturas variados às receitas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Após a compra, os cogumelos frescos devem ser guardados na geladeira, na embalagem original ou em saco de papel, evitando o acúmulo de umidade. Lave apenas na hora do preparo e respeite a validade indicada. Para versões secas ou em conserva, siga as orientações de armazenamento do rótulo.
    Após a compra, os cogumelos frescos devem ser guardados na geladeira, na embalagem original ou em saco de papel, evitando o acúmulo de umidade. Lave apenas na hora do preparo e respeite a validade indicada. Para versões secas ou em conserva, siga as orientações de armazenamento do rótulo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Nem todos os cogumelos encontrados na natureza são comestíveis: algumas espécies são venenosas e podem ser fatais. Como espécies tóxicas podem se parecer com as comestíveis, a identificação exige conhecimento especializado. Por isso, não consuma cogumelos silvestres sem identificação segura por um especialista.
    Nem todos os cogumelos encontrados na natureza são comestíveis: algumas espécies são venenosas e podem ser fatais. Como espécies tóxicas podem se parecer com as comestíveis, a identificação exige conhecimento especializado. Por isso, não consuma cogumelos silvestres sem identificação segura por um especialista. Foto: Ed van duijn Unsplash
  • Cogumelos comestíveis também podem provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Ter consumido o alimento anteriormente sem problemas não impede o surgimento de uma alergia. A reação pode estar relacionada a uma espécie específica, sem ocorrer necessariamente com todas as outras.
    Cogumelos comestíveis também podem provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Ter consumido o alimento anteriormente sem problemas não impede o surgimento de uma alergia. A reação pode estar relacionada a uma espécie específica, sem ocorrer necessariamente com todas as outras. Foto: Thanh Soledas Unsplash
  • O chamado café de cogumelos combina café com pós ou extratos de fungos. A composição varia conforme a marca, assim como a quantidade de cafeína. Apesar do nome, a bebida não é necessariamente feita apenas de cogumelos. ? health.clevelandclinic.org
    O chamado café de cogumelos combina café com pós ou extratos de fungos. A composição varia conforme a marca, assim como a quantidade de cafeína. Apesar do nome, a bebida não é necessariamente feita apenas de cogumelos. ? health.clevelandclinic.org Foto: Imagem gerada por i.a
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