Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha

Após a compra, os cogumelos frescos devem ser guardados na geladeira, na embalagem original ou em saco de papel, evitando o acúmulo de umidade. Lave apenas na hora do preparo e respeite a validade indicada. Para versões secas ou em conserva, siga as orientações de armazenamento do rótulo. Foto: Imagem gerada por i.a