Veículo da BYD mostra um recurso incomum da suspensão, e um detalhe nas rodas revela como a tecnologia permite continuar em movimento em uma situação inusitada

Trava-rodas e imobilizadores servem para assegurar a quitação de multas, gerando transtornos para condutores infratores. A fabricante chinesa BYD, contudo, protagonizou uma cena incomum quando um de seus utilitários esportivos circulou utilizando apenas três rodas para contornar esse tipo de bloqueio.

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O veículo visto na gravação é um Fang Cheng Bao Bao 8, chamado fora do mercado chinês de Denza B8. Imagens publicadas em redes sociais mostram o SUV transitando por uma via de Jinshan, na província chinesa de Jiangsu, com a roda dianteira esquerda erguida e o bloqueador nas cores amarela e vermelha ainda instalado.

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 é flagrado em Jinshan circulando com roda suspensa para contornar trava-rodas (imagem ilustrativa gerada por IA)

O registro visual sugere a manobra do motorista para escapar do equipamento restritivo. A causa original para a colocação do item de fiscalização não foi divulgada, sem indicação de erro por parte da polícia de trânsito.

Tecnologia de suspensão DiSus-P Ultra

O deslocamento com o pneu suspenso ocorreu por causa do sistema hidráulico DiSus-P Ultra. Criado pela BYD, o mecanismo atua no controle independente de altura para cada extremidade do conjunto de rodagem.

O recurso apresenta parâmetros operacionais definidos:

elevação individual da roda em até 300 milímetros, mantendo as outras três apoiadas na pista;

curso de regulagem de suspensão com amplitude de até 200 milímetros;

capacidade de sustentação de carga de até nove toneladas.

Em demonstrações oficiais realizadas pela fabricante, a velocidade máxima estipulada para a condução com três rodas foi de 15 km/h.

Configuração híbrida e utilidade prática

O sistema estreou em maio de 2026 com o Fang Cheng Bao 8 Flash Charge Edition. Trata-se de uma versão híbrida plug-in comercializada na China com valor inicial de 419.800 yuans, o equivalente a cerca de 1,1 milhão de pesos mexicanos.

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O equipamento não foi projetado para evitar penalidades de trânsito. A aplicação prática foca no uso fora de estrada para superar obstáculos severos, resgatar o automóvel em atolamentos e permitir a troca de pneus sem o uso de macaco hidráulico.