Como o Serpro pretende usar o reconhecimento facial para revolucionar o embarque nos aeroportos do Brasil

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) apresentou tecnologias que combinam identidade digital, biometria facial e integração de dados para modernizar o setor aéreo. As soluções foram detalhadas durante o Aviation Infra Summit (AIS) 2026, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo.

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No evento, o superintendente de Negócios da instituição, Brenno Bello Sampaio, integrou o painel "Aeroportos do futuro: inovação, mobilidade e eficiência operacional". O debate abordou a criação de infraestruturas digitais de confiança capazes de conectar passageiros, companhias e órgãos públicos.

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Validação biométrica e documentos oficiais

O Serpro defende que a biometria não deve operar de forma isolada. O reconhecimento facial atua vinculado a uma identidade oficial e aos dados do voo, dispensando conferências repetitivas de documentos e cadastros independentes em cada etapa do terminal.

Essa abordagem busca conciliar o aumento da segurança com métodos menos intrusivos aos viajantes. A identificação confirmada previamente segue normas de proteção de dados e atende às diferentes checagens necessárias na viagem.

Aplicação no programa Embarque + Seguro

O modelo fundamenta o Embarque + Seguro, desenvolvido pelo Serpro em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) desde 2020. O sistema conecta registros da viagem à validação biométrica em bases oficiais do governo e aos mecanismos de controle de acesso.

Em Viracopos, a tecnologia funciona em ambiente real por meio de uma prova de conceito que começou em junho de 2026.

A interoperabilidade entre companhias aéreas, concessionárias e órgãos fiscalizadores gera dados operacionais estratégicos. Essas informações auxiliam gestores no entendimento de fluxos, no diagnóstico de gargalos operacionais, no direcionamento de recursos e na criação de serviços de embarque.

O painel teve moderação de Júlia Lopes da Silva Nascimento, da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MPor), com presença de Laura Calegari, da Leadin Aviation Consulting, e Ricardo Gesse, da Zurich Airport Brasil. A abertura do encontro reuniu o ministro de Portos e Aeroportos, o diretor-presidente da ANAC e executivos das companhias Azul, Gol e Latam.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima