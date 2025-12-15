Assine
Como a tecnologia está transformando a experiência do torcedor no estádio

De ingressos digitais a reconhecimento facial; veja as inovações que estão mudando a forma como os torcedores do Cruzeiro vão ao Mineirão

15/12/2025 16:33

Como a tecnologia está transformando a experiência do torcedor no estádio
A biometria facial, como ilustrado, é uma das tecnologias implementadas para otimizar o acesso e a segurança nos estádios, como o Mineirão. crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/escaneamento-facial-de-retrato-de-homem_12810821.htm#fromView=image_search_similar&amp;page=1&amp;position=0&amp;uuid=e8bbc72c-4c55-46ff-ab32-1c963d98610a&amp;query=reconhecimento+facial&quot;&gt;Imagem de freepik&lt;/a&gt;

Ir ao Mineirão para torcer já não é mais como antigamente. Em meio à paixão que move a torcida, a tecnologia avança e transforma cada etapa da experiência no estádio, desde a compra do ingresso até a passagem pela catraca. Inovações como bilhetes digitais e reconhecimento facial se tornaram a nova realidade para quem frequenta o Gigante da Pampulha.

A mudança mais visível é o fim do ingresso de papel. Agora, o acesso é feito majoritariamente pelo celular, através de um aplicativo oficial ou da carteira digital do smartphone. O objetivo é dar mais segurança e agilidade, além de combater a ação de cambistas. Com o ingresso digital, o código de barras é dinâmico e muda periodicamente, dificultando a falsificação e o compartilhamento indevido.

Essa praticidade exige, no entanto, que o torcedor chegue ao estádio com o celular carregado e o aplicativo já instalado. A adaptação faz parte de um movimento global para digitalizar a jornada do fã de esporte, tornando o processo mais rápido e integrado.

Acesso pelo rosto ganha espaço

Outra tecnologia que está sendo implementada no Mineirão é o sistema de reconhecimento facial. Com essa ferramenta, exigida para torcedores a partir de 16 anos, o processo de entrada ganha dupla camada de segurança. Após um cadastro prévio em uma plataforma online, o torcedor apresenta o ingresso digital na esplanada e, ao chegar à catraca equipada com câmera, tem o acesso liberado em segundos pela biometria facial. Menores de 16 anos continuam acessando com QR code e documento.

A biometria facial representa um passo adiante na segurança dos eventos esportivos e atende à Lei Geral do Esporte, que tornou obrigatório o reconhecimento facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas. O sistema permite a identificação de pessoas com pendências judiciais ou que estejam banidas dos estádios, contribuindo para criar um ambiente mais seguro para as famílias. A tecnologia também elimina o risco de fraudes com ingressos, já que a entrada é pessoal e intransferível.

Além do acesso, a modernização busca melhorar o conforto dentro do estádio. A conectividade Wi-Fi de alta velocidade tem sido ampliada para que os torcedores possam compartilhar suas emoções em tempo real. Aplicativos integrados também permitem a compra de alimentos e bebidas diretamente do assento, evitando filas e fazendo com que o cruzeirense não perca nenhum lance importante da partida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

experiencia-do-torcedor ingressos-digital reconhecimento-facial tecnologia

