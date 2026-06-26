Biometria facial: um desafio para os idosos na era digital; como lidar

A biometria facial se tornou parte da rotina de milhões de brasileiros. Ela está presente na abertura de contas bancárias, na contratação de empréstimos, no acesso a aplicativos financeiros, na confirmação de identidade em serviços públicos e até na prova de vida de beneficiários da Previdência Social. Embora tenha sido criada para aumentar a segurança e reduzir fraudes, essa tecnologia ainda representa um desafio para muitos idosos, que precisam conciliar limitações naturais do envelhecimento com a exigência de realizar procedimentos digitais cada vez mais frequentes.



Nos bancos, por exemplo, a biometria facial costuma ser utilizada para confirmar a identidade do cliente durante operações consideradas mais sensíveis, como atualização cadastral, contratação de crédito, aumento de limite, recuperação de senha e autenticação de transações de maior valor. Em muitos casos, basta olhar para a câmera do celular, mas esse gesto simples pode se transformar em um obstáculo para quem enfrenta dificuldades de visão, tremores nas mãos, limitações de mobilidade ou problemas de equilíbrio.

O envelhecimento provoca mudanças naturais na capacidade visual. Doenças como catarata, glaucoma e degeneração macular são mais comuns após os 60 anos e podem dificultar a visualização das orientações exibidas na tela do celular. Além disso, manter o aparelho firme durante alguns segundos pode ser uma tarefa complicada para pessoas com artrite, doença de Parkinson ou outras condições que afetam a coordenação motora.

Outro fator pouco lembrado é o ambiente em que a biometria é realizada. A iluminação inadequada, reflexos nos óculos, chapéus, bonés ou máscaras podem impedir o reconhecimento facial. Também é comum que o sistema solicite pequenos movimentos com a cabeça ou peça que o usuário olhe diretamente para a câmera, instruções que nem sempre são compreendidas com facilidade.

Segundo o especialista em identidade digital André Miceli, professor e pesquisador na área de transformação digital, a biometria facial oferece um importante nível de proteção, mas exige que os usuários compreendam como ela funciona. "A biometria foi desenvolvida para confirmar que existe uma pessoa real diante da câmera, reduzindo tentativas de fraude por meio de fotografias ou vídeos. No entanto, ela deve ser utilizada com orientação adequada, principalmente entre pessoas que possuem menor familiaridade com recursos digitais", explica.

Além dos bancos, a biometria facial ganhou espaço em diversos serviços públicos. No caso dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a tecnologia passou a ser utilizada em procedimentos de identificação, atualização cadastral e, em determinadas situações, na prova de vida digital. O recurso também aparece em plataformas do governo federal, por meio da conta Gov.br, permitindo o acesso a diversos serviços sem necessidade de comparecimento presencial.

Em alguns estados e municípios, a biometria também é utilizada para emissão de documentos, validação de identidade em concursos públicos, acesso a sistemas de saúde, matrícula em instituições de ensino e autenticação de serviços eletrônicos. A tendência é que seu uso continue crescendo nos próximos anos.

Entretanto, justamente por ser cada vez mais comum, a biometria facial também passou a ser explorada por criminosos. Golpistas entram em contato por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais dizendo representar bancos, financeiras ou órgãos públicos e pedem que a vítima faça uma "atualização cadastral". Durante a ligação, solicitam que a pessoa olhe para a câmera do celular ou envie fotografias do rosto, alegando tratar-se de um procedimento obrigatório.

Especialistas alertam que instituições financeiras e órgãos públicos não solicitam biometria facial por chamadas telefônicas ou aplicativos de mensagens. Sempre que houver necessidade de atualização, o procedimento deve ser realizado diretamente no aplicativo oficial da instituição ou em uma agência física.

Outro golpe frequente envolve falsas promessas de liberação de benefícios, revisão de aposentadoria ou concessão de empréstimos consignados. Após convencer a vítima, o criminoso utiliza as imagens captadas para tentar validar operações financeiras em nome do idoso.

Para evitar esse tipo de situação, algumas recomendações são fundamentais:

Nunca realize biometria facial a pedido de desconhecidos por telefone ou mensagens.

Utilize apenas os aplicativos oficiais do banco ou do órgão público.

Confira se o endereço eletrônico é verdadeiro antes de acessar qualquer serviço.

Evite clicar em links enviados por mensagens.

Se tiver dúvidas, procure uma agência bancária ou um posto oficial de atendimento.

Sempre que possível, peça auxílio a um familiar ou pessoa de confiança durante procedimentos mais complexos.

Mantenha o celular atualizado e protegido por senha.

Na hora de fazer a biometria, alguns cuidados também ajudam a aumentar as chances de sucesso. Escolha um ambiente bem iluminado, preferencialmente com luz natural voltada para o rosto. Limpe a lente da câmera antes da captura da imagem, retire bonés ou chapéus e, caso utilize óculos com forte reflexo, siga as orientações do aplicativo para verificar se é necessário removê-los temporariamente. Apoiar os cotovelos sobre uma mesa ou utilizar um suporte para celular também pode reduzir a trepidação da imagem.

Embora a tecnologia represente um avanço importante na prevenção de fraudes e na digitalização dos serviços, ela ainda precisa ser acompanhada por políticas de inclusão digital voltadas à população idosa. O aumento da expectativa de vida faz com que milhões de brasileiros dependam diariamente de plataformas eletrônicas para acessar benefícios, movimentar contas bancárias e exercer sua cidadania.

Mais do que ensinar o funcionamento da biometria facial, o maior desafio é garantir que ninguém fique excluído dos serviços por falta de informação ou habilidade tecnológica. Em um país que envelhece rapidamente, promover educação digital e oferecer canais presenciais acessíveis continuam sendo medidas indispensáveis para que segurança e inclusão caminhem lado a lado.

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* Essa matéria contou com a ajuda de uma inteligência artificial.