O fenômeno silencioso que transforma a rotina de idosos ao anoitecer

Quadros de agitação, confusão mental e ansiedade que se intensificam no fim da tarde e durante a noite podem ser sinais da chamada síndrome do entardecer, condição comum em pessoas com demência, mas ainda pouco discutida fora do ambiente médico. O problema impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes e também provoca forte desgaste emocional e físico em familiares e cuidadores.

Segundo o médico de família e paliativista Gustavo Bruno Gonçalves, da Palliative Care, o fenômeno, conhecido internacionalmente como sundowning, costuma surgir principalmente em fases moderadas e avançadas da demência. “O paciente pode apresentar aumento importante da confusão, irritabilidade, agitação e alterações do sono nesse período do dia. Muitas vezes, a família acredita que houve uma piora definitiva do quadro, quando, na verdade, existe um padrão comportamental relacionado ao entardecer e ao período noturno”, explica.

Embora seja mais associada à doença de Alzheimer, a síndrome também pode ocorrer em outros tipos de demência, como vascular, frontotemporal e por corpos de Lewy. Entre os fatores que agravam os sintomas estão:

Dor

Infecções

Constipação intestinal

Desidratação

Ambientes escuros

Excesso de estímulos

Alterações na rotina



O especialista alerta que muitas situações passam despercebidas porque idosos com comprometimento cognitivo têm dificuldade de expressar desconfortos físicos. “Uma infecção urinária, dor ou noites mal dormidas podem aumentar muito a desorganização cerebral e desencadear crises de agitação”, afirma.



Além dos impactos no paciente, a síndrome costuma afetar profundamente quem participa do cuidado diário. Privação de sono, exaustão, ansiedade e sensação de impotência estão entre os relatos mais frequentes de familiares e cuidadores.

Como contornar?



Para reduzir os episódios, orientações simples podem ajudar, como manter rotina organizada, estimular exposição à luz natural durante o dia, evitar cochilos prolongados e reduzir estímulos no período noturno. Ambientes mais tranquilos e iluminados também contribuem para diminuir a desorientação.

A fisioterapeuta Daniele Chaves, diretora do alliative Care, destaca que o acolhimento à família faz parte do cuidado. “Quando a família entende o que está acontecendo e recebe orientação adequada, consegue lidar melhor com as crises e oferecer mais segurança ao paciente. O suporte multiprofissional ajuda não apenas no controle dos sintomas, mas também na preservação da qualidade de vida de todos os envolvidos”, ressalta.

Gustavo Bruno também chama atenção para os riscos da automedicação e do uso inadequado de calmantes. “Mudanças abruptas de comportamento do idoso com demência sempre merecem avaliação médica. O uso indiscriminado de medicações pode aumentar risco de quedas, sedação excessiva e piora cognitiva”, alerta.



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Na avaliação dos especialistas, ampliar a discussão sobre a síndrome do entardecer é importante para que famílias identifiquem sinais precoces, compreendam o comportamento do paciente e busquem apoio especializado antes do agravamento do desgaste físico e emocional.