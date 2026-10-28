Embrulhar dinheiro em papel alumínio parece uma forma de proteger as notas, mas o hábito levanta uma dúvida importante sobre a conservação das cédulas em casa

O hábito caseiro de envolver dinheiro em papel-alumínio ganhou espaço no TikTok e em conversas familiares. A prática atrai quem guarda reservas em casa e teme a ação do tempo sobre as cédulas, como mofo, ondulações ou manchas decorrentes do armazenamento em gavetas.

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Na prática, o papel-alumínio cria uma barreira eficaz contra luminosidade, poeira e atrito. As notas de euro são feitas com fibras de algodão que podem absorver perto de 8% do próprio peso em água. Essa composição resiste ao manuseio cotidiano, mas sofre descoloração sob luz contínua e se degrada na umidade prolongada.

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Recomendações técnicas para conservação

Especialistas em preservação alertam que o método só funciona em condições específicas. As cédulas precisam estar completamente secas, alinhadas sem grampos ou clipes. O ideal envolve colocar as notas antes em um envelope de papel e somente depois cobrir com alumínio de forma frouxa.

Instituições como o Instituto Canadense de Conservação, o Centro de Conservação de Quebec e o Museu do Banco do Canadá apontam o ambiente ideal: temperaturas entre 15 e 20 °C, ou de 18 a 22 °C com umidade relativa de 45% a 50% para coleções.

O perigo do mofo e o aprisionamento de umidade

O maior risco desse método envolve a umidade. Fungos surgem quando três fatores se juntam: umidade relativa acima de 65%, temperatura elevada e ar estagnado. Como o alumínio impede a passagem do vapor, fechamentos herméticos com sacos plásticos prendem a umidade interna e causam condensação, manchas e odores.

O uso da folha metálica faz sentido apenas para pequenas quantias, limitadas a poucas centenas de euros para viagens ou reservas emergenciais de curto prazo. Essas quantias devem permanecer em móveis de cômodos internos, longe do calor e da luz direta.

Limitações de segurança e substituição

A proteção física do papel-alumínio não resguarda o montante contra roubo, incêndio, inundações ou inflação. Apólices de seguro residencial costumam limitar a indenização de dinheiro em espécie entre 200 € e 500 €, restrita a furtos com arrombamento e comprovação recente de saque bancário.

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Para guarda segura, restauradores recomendam capas plásticas de poliéster Mylar ou Melinex e caixas sem acidez. Se o papel estragar, regras do Banco Central Europeu determinam que cédulas com mais de 50% da área preservada têm direito a reembolso. Na França, o Banco da França permite desde 8 de junho de 2026 trocar até 500 € em tabacarias parceiras mediante apresentação dos fragmentos e comprovantes.