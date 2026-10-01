Viagens familiares são tendência no turismo

Viajar em família neste ano está nos planos de 59% dos entrevistados em um levantamento da plataforma Booking. Além disso, 32% disseram que planejam viajar em grupos multigeracionais, isto é, com pessoas de diferentes idades, incluindo avós, tios e primos.

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O movimento é observado também por representantes do setor de turismo. Lara Ferro Braga Regadas, sócia e arquiteta da Casa Lençóis (hospedagem localizada próxima aos Lençóis Maranhenses), afirma que muitas famílias passaram a valorizar menos os bens materiais e mais os momentos compartilhados.

“Em diversos casos, viagens substituem grandes festas de aniversário, comemorações de casamento ou encontros familiares tradicionais, reunindo todos em torno de experiências que permanecem na memória por muitos anos”, afirma Lara Regadas.



A sócia da Casa Lençóis diz também que os avós passaram a ter um papel mais ativo dentro da dinâmica familiar. Eles viajam mais, participam mais da vida dos netos e buscam experiências que possam ser vividas em conjunto.



Ao mesmo tempo, os pais valorizam destinos que permitam desconectar das obrigações do cotidiano e dedicar atenção integral à família, enquanto as crianças encontram nessas viagens a oportunidade de se divertir, comenta Lara Regadas.



Ela ressalta a importância dos empreendimentos turísticos estarem preparados para atender diferentes gerações ao mesmo tempo, investindo em flexibilidade e personalização da arquitetura ao atendimento. Como exemplo, a executiva cita o projeto da Casa Lençóis.

“Planejamos a distribuição dos espaços em camadas: áreas sociais amplas e integradas, que favorecem o convívio entre avós, pais e netos, e núcleos mais privados, onde cada família consegue ter seu próprio espaço e autonomia. Essa lógica de zoneamento foi o ponto de partida para todas as decisões de layout que vieram depois”, detalha.

Raquel Pflueger, gestora de operações da Casa Lençóis, comenta que o empreendimento possui suítes no térreo pensadas especificamente para hóspedes com qualquer dificuldade de locomoção, garantindo autonomia sem a necessidade de subir escadas.

Para integrar todos os andares com a mesma comodidade, a Casa Lençóis implementou um elevador, permitindo que avós, pais e crianças transitem sem que a estrutura física seja uma barreira para a convivência entre gerações.

“No caso dos idosos, a localização em Santo Amaro do Maranhão também faz diferença, já que a cidade tem um parque municipal que reduz o tempo de deslocamento até as lagoas. Trabalhamos com nossa concierge para montar passeios personalizados para cada grupo, respeitando as necessidades especiais de cada hóspede”, menciona Pflueger.

Nas lagoas, que são o cartão-postal da região, a Casa Lençóis monta a estrutura conforme a necessidade do hóspede, com barracas, cadeiras e piquenique. Como o empreendimento está a apenas dez minutos das lagoas, também há a flexibilidade de, caso uma criança ou idoso prefira voltar antes para a casa no meio do passeio, o veículo retornar com a pessoa enquanto o restante do grupo continua no atrativo turístico.



Lara Regadas lembra que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é considerado o principal destino brasileiro de ecoturismo para conhecer em 2026. A classificação foi dada pela plataforma especializada PlanetaEXO.



“As experiências propiciadas pelos Lençóis Maranhenses não dependem de idade para serem vividas. É possível assistir ao pôr do sol nas dunas, nadar juntos nas lagoas ou apenas relaxar em meio à natureza. Isso naturalmente aproxima avós, pais e netos”, pontua.

Ela acredita que o turismo familiar será cada vez mais marcado pela busca por experiências privativas e personalizadas, fugindo do modelo tradicional de hotel. “Muitas famílias querem que as crianças passem um tempo longe das telas e celulares, vivendo intensamente algo que muitas vezes não encontram no dia a dia. Isso vale também para os adultos, que conseguem se desligar um pouco da rotina de trabalho e das demandas do cotidiano nesse tipo de turismo”, conclui a sócia da Casa Lençóis.

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