Bancário compra motorhome aos 58 anos e, quando soma mais de 60 vilas visitadas, revela o que essa escolha representa para sua felicidade longe do trabalho

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Aos 58 anos, Juan Carlos Roca antecipou a aposentadoria da agência bancária em que trabalhava para viver na estrada. Em 2016, comprou uma autocaravana usada modelo capuchinha Moncayo Halcón, montada sobre uma Ducato de segunda geração, iniciando viagens contínuas.

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Nascido em Vilalba e morador de Oleiros, o viajante de 68 anos já conheceu mais de 60 localidades entre Espanha e Portugal. Para organizar suas paradas, ele consulta no celular "O app oficial dos pontos mais bonitos da Espanha", ferramenta mencionada em entrevista concedida ao jornal "La Voz de Galicia".

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Rotina flexível entre passeios individuais e em família

As viagens acontecem de forma individual ou ao lado da mulher, que opta por ficar em casa quando os trajetos superam 15 dias. Sobre viajar desacompanhado, ele afirma que não vê empecilhos: "se não estou me divertindo, dou meia-volta e regresso".

Em um trajeto recente até Portugal com sua bicicleta e seu cachorro, Juan Carlos não estabeleceu data de regresso, voltando mais cedo somente por causa de uma forte tempestade. A próxima grande viagem programada é para a China, mas ocorrerá sem o veículo.

Para o viajante, a experiência de um deslocamento é vivida em três fases: nos preparativos antes da partida, durante o percurso em si e no momento posterior de revisar as fotografias tiradas ao longo do caminho.

Acompanhamento do Deportivo de La Coruña fora de casa

O retorno do RC Deportivo à primeira divisão fortaleceu os deslocamentos esportivos do motorista pelas estradas. Ir de Oleiros ao estádio de Riazor exige apenas 20 minutos de carro, o que torna as viagens longas reservadas exclusivamente para jogos fora de seus domínios.

A rotina começou no período em que a equipe disputava a Hypermotion, motivada pela filha para comparecer a partidas em Gijón e Burgos. Juan Carlos parte cedo e aproveita para fazer paradas pelo trajeto, afirmando que pode sair numa quarta-feira e voltar somente na segunda-feira.

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Torcedor que acompanhou a conquista de uma Liga e cinco participações na Champions League pelo time, Juan Carlos afirma que o tempo livre é o principal ganho da aposentadoria. Ele não aceitaria retornar ao banco nem se essa fosse a condição para manter a equipe na elite nacional.