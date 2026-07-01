Henrique Pereira: 1.000 dias a pé pela Europa com ursos e armas à cabeça

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Henrique Pereira, natural de Guimarães em Portugal, completou nesta terça-feira a marca de 1.000 dias seguidos caminhando pela Europa. Durante essa jornada, ele já passou por 25 países e percorreu mais de 12 mil quilômetros.

Ao longo do caminho, o aventureiro enfrentou condições climáticas extremas, desde temperaturas de -17°C até um calor intenso de 42°C.

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Entre os momentos mais difíceis, Henrique destaca a passagem pela Ucrânia em plena guerra. Ele também relata ter sido confrontado com armas apontadas à cabeça, tentativas de atropelamento e roubos.

O viajante recorda ainda noites que passou em tendas rodeado por animais selvagens, como javalis, lobos e ursos.

“Caminhei quando as pernas pediam para parar, quando a dor era a única companhia”, afirmou. Pereira sublinhou que, apesar das cicatrizes, o maior legado da viagem tem sido a força interior que descobriu em si mesmo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.