Viagem barata: como ir para a Europa com orçamento de até R$ 10 mil

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Viajar para a Europa parece um sonho distante para muitos, especialmente quando o orçamento é limitado. No entanto, com um planejamento cuidadoso e escolhas inteligentes, é totalmente possível explorar o Velho Continente com até R$ 10 mil. O segredo está em focar em destinos mais acessíveis e adotar estratégias para economizar em cada etapa da jornada, das passagens aéreas aos passeios diários.

1. Planejamento: a base de tudo

Escolha a época certa para viajar

A alta temporada europeia, que acontece durante o verão (junho a agosto), é sinônimo de preços altos e multidões. Para economizar, prefira a baixa temporada, como a primavera (abril e maio) e o outono (setembro e outubro). Nesses períodos, a economia com passagens e hospedagem pode chegar a mais de 30%, e até 40% nos meses de inverno mais intenso, como de janeiro a março (evitando feriados). O clima ainda é agradável, e as cidades estão mais tranquilas.

Documentação em dia

Verifique a validade do seu passaporte. Além disso, a partir do último trimestre de 2026, brasileiros precisarão da autorização eletrônica Etias para entrar na maioria dos países europeus. Fique atento a essa nova exigência para não ter surpresas na sua viagem.

2. Destinos que cabem no bolso

Esqueça destinos caros como Suíça ou Noruega. Foque em países onde seu dinheiro rende mais. Algumas ótimas opções são:

Portugal: além de não ter a barreira do idioma, oferece um custo de vida mais baixo, especialmente fora de Lisboa.

Espanha: cidades como Madri e Barcelona são vibrantes e mais acessíveis que outras grandes capitais europeias.

República Tcheca: Praga é famosa por sua beleza e por seus preços baixos em cerveja, comida e transporte.

Hungria: Budapeste é outra joia do Leste Europeu, com custos muito convidativos.

3. Passagens aéreas e hospedagem

As passagens aéreas costumam ser o maior gasto da viagem. Monitore os preços com antecedência e seja flexível com as datas. Voos com destino a Lisboa geralmente são os mais baratos saindo do Brasil, servindo como uma excelente porta de entrada para o resto do continente. Na hora de se hospedar, troque hotéis por hostels ou albergues. Além de mais baratos, eles são uma ótima oportunidade para conhecer outros viajantes.

4. Dicas para economizar no dia a dia

Alimentação inteligente

Evite restaurantes em áreas turísticas. Procure pelo "menu do dia" (ou "prato do dia") na hora do almoço, que oferece uma refeição completa por um preço fixo e acessível. Frequentar supermercados para comprar lanches e itens para o café da manhã também ajuda a reduzir bastante os custos.

Transporte e passeios gratuitos

Utilize o transporte público, que é eficiente e cobre as principais áreas das cidades. Para os passeios, aproveite os "free walking tours", passeios a pé guiados em que você paga uma contribuição voluntária no final. Muitos museus também oferecem dias e horários com entrada gratuita; pesquise a programação antes de ir.

Com organização e disciplina, seu sonho de conhecer a Europa pode se tornar realidade sem comprometer suas finanças. Planeje com antecedência, faça escolhas conscientes e aproveite cada momento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.