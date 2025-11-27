Assine
Vídeo: avô dirige 600km de fusca para presentear neto e recepção emociona

A cena, registrada por Camila Beck, viralizou nas redes sociais após mostrar a chegada do idoso e a reação emocionada do menino

27/11/2025 12:22 - atualizado em 27/11/2025 12:23

crédito: Tupi

Um avô percorreu 600 km de fusca para entregar um quadriciclo ao neto José, em um rancho onde a família vive off-grid. A cena, registrada por Camila Beck, viralizou nas redes sociais após mostrar a chegada do idoso e a reação emocionada do menino. O vídeo foi publicado no Instagram da influenciadora.

Na gravação, Camila chama José para ver o avô chegando, sem revelar a surpresa no teto do carro. O quadriciclo, considerado o sonho do menino, estava preso no hack do fusca. José comemora ao notar o presente e corre para abraçar o avô assim que ele estaciona.

A reação da criança surpreende: José pula e grita de alegria. "Bobô chegouuuuu!", escreveu Camila na legenda do vídeo.

Estilo de vida off-grid

Camila, o marido e o filho optaram por viver longe das grandes cidades em um estilo off-grid. Esse modo de vida dispensa estruturas tradicionais como energia elétrica pública, abastecimento de água tratada e redes de esgoto. As famílias que escolhem essa rotina buscam autonomia, simplicidade e maior contato com a natureza.

Entre os adeptos, o modelo representa liberdade e a possibilidade de decidir o próprio ritmo de vida. Também simboliza escolhas mais conscientes e alinhadas a um futuro sustentável. Camila compartilha momentos dessa rotina nas redes e registra o impacto desse estilo em sua família.

Tópicos relacionados:

entretenimento neto presente video

