Avó erra sexo do bebê e chá revelação tem reviravolta

O que era para ser apenas um momento de celebração acabou virando uma grande surpresa na família da influenciadora Thielly Martins. Após descobrir o sexo do bebê em um chá revelação, comemorar e até começar a planejar o enxoval, ela recebeu uma segunda notícia: o exame havia sido interpretado de forma errada pela própria avó.

Responsável por organizar os detalhes da festa, a avó se confundiu ao ler o resultado da sexagem fetal e trocou o sexo do bebê. Com isso, a fumaça azul que encheu o ambiente e emocionou a família não representava a verdade.

Nas redes sociais, Thielly compartilhou o episódio em tom de humor. No vídeo publicado no Instagram, a família aparece eufórica ao acreditar que esperava um menino. Ao lado do marido, Kevynsky, e do filho Christopher Miguel, de 1 ano e 10 meses, a influenciadora surge radiante em meio à fumaça azul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Logo em seguida, a cena muda para um momento descontraído com a avó. Segurando o exame, Thielly questiona: “Como que você errou, ‘vó’? Está escrito aqui, bem claro, que é menina”. Entre risadas, a avó responde: “Achei que ‘feminina’ era menina e ‘feminino’ era homem, não é?”.

No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. OpenClipart-Vectors por Pixabay Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências) Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural... kumustaka por Pixabay Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. myresb por Pixabay Amável Pinto - Ops. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil. Imagem de mohamed Hassan por Pixabay América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. OpenClipart-Vectors por Pixabay Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele... Imagem de Oberholster Venita por Pixabay AntÃŽnio Morrendo das Dores - AlguÃ©m ajude, por favor, a cuidar do menino... Clker-Free-Vector-Images por Pixabay AriclÃ©ia CafÃ© ChÃ¡ - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. OpenClipart-Vectors por Pixabay Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay Ava Gina - Ops. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha?? Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Savana Price por Pixabay CÃ©u Azul do Sol Poente - Esse aÃ­ deve curtir dia claro, cÃ©u azulzinho, natureza. Imagem de David por Pixabay Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece... Augusto Ordóñez por Pixabay Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. OpenClipart-Vectors por Pixabay DezÃªncio FeverÃªncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? NÃ£o bastaria ter a data na certidÃ£o? AndrÃ© Santana AndreMS por Pixabay Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Pontep Luangon por Pixabay Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Imagem de missartem por Pixabay Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Imagem de David por Pixabay Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. - Imagem de 5638993 por Pixabay Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. OpenClipart-Vectors por Pixabay Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Hanna Bazhyna por Pixabay Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop) Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada" André Santana AndreMS por Pixabay Maria Tributina Prostituta Cataerva - "NÃ£o entendo o porquÃª desse nome. E agora?" ryo taka por Pixabay Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... OpenClipart-Vectors por Pixabay Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. OpenClipart-Vectors por Pixabay Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar. Agata pixabay Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? OpenClipart-Vectors por Pixabay Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... - OpenClipart-Vectors por Pixabay Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! André Santana AndreMS por Pixabay Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Dmitry Abramov por Pixabay Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. OpenClipart-Vectors por Pixabay Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Imagem de Eli Grek por Pixabay Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Imagem de ryo taka por Pixabay Voltar Próximo