Avó erra sexo do bebê e chá revelação tem reviravolta

No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural... kumustaka por Pixabay
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. myresb por Pixabay
Amável Pinto - Ops. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil. Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele... Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
AntÃŽnio Morrendo das Dores - AlguÃ©m ajude, por favor, a cuidar do menino... Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
AriclÃ©ia CafÃ© ChÃ¡ - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Ava Gina - Ops. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha?? Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Savana Price por Pixabay
CÃ©u Azul do Sol Poente - Esse aÃ deve curtir dia claro, cÃ©u azulzinho, natureza. Imagem de David por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece... Augusto Ordóñez por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. OpenClipart-Vectors por Pixabay
DezÃªncio FeverÃªncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? NÃ£o bastaria ter a data na certidÃ£o? AndrÃ© Santana AndreMS por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Pontep Luangon por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Imagem de missartem por Pixabay
Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Imagem de David por Pixabay
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. - Imagem de 5638993 por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Hanna Bazhyna por Pixabay
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada" André Santana AndreMS por Pixabay
Maria Tributina Prostituta Cataerva - "NÃ£o entendo o porquÃª desse nome. E agora?" ryo taka por Pixabay
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... OpenClipart-Vectors por Pixabay
Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar. Agata pixabay
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? OpenClipart-Vectors por Pixabay
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! André Santana AndreMS por Pixabay
Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Dmitry Abramov por Pixabay
Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Imagem de Eli Grek por Pixabay
Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Imagem de ryo taka por Pixabay