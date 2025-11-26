Assine
overlay
Início Nacional
GARRA

Vídeo: maratonista de 92 anos comove o público ao completar a prova

Corredor mais velho em atividade no Brasil completou 42 km e conquistou o público.

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
26/11/2025 11:51 - atualizado em 26/11/2025 11:59

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: maratonista de 92 anos comove o público ao completar a prova
Vídeo: maratonista de 92 anos comove o público ao completar a prova crédito: Tupi

Francisco completou, aos 92 anos, a Maratona de Curitiba no último domingo (23). Ele percorreu os 42 quilômetros e teve o vídeo de sua chegada viralizado, emocionando o público e lembrando que a idade não impede quem segue firme em seus objetivos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Considerado o maratonista mais velho em atividade no Brasil, Francisco cruzou a linha de chegada por último, mas foi um dos mais celebrados. Registrado por espectadores, o momento mostrou o veterano avançando no seu ritmo, recebendo aplausos e incentivo durante os metros finais do percurso.

Confira o vídeo

Por que o vídeo de Francisco viralizou?

O registro ganhou força nas redes sociais pela persistência demonstrada por Francisco. As imagens reacenderam debates sobre longevidade, disciplina e superação no esporte, ampliando o alcance da história do corredor.

Leia Mais

A prova reuniu milhares de atletas de diferentes faixas etárias, mas a participação de Francisco se destacou pela trajetória construída ao longo de décadas nas corridas de rua. Ele costuma inspirar iniciantes e experientes com seu histórico de competições.

Qual é o papel de Francisco no cenário esportivo?

Francisco é reconhecido em eventos esportivos do país pelo acúmulo de participações. Sua constância nos treinamentos e o prazer em correr são apontados como marcas que sustentam sua presença nas maratonas, reforçando sua imagem de determinação.

Tópicos relacionados:

entretenimento maratonista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay