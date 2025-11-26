Vídeo: maratonista de 92 anos comove o público ao completar a prova
Corredor mais velho em atividade no Brasil completou 42 km e conquistou o público.
Francisco completou, aos 92 anos, a Maratona de Curitiba no último domingo (23). Ele percorreu os 42 quilômetros e teve o vídeo de sua chegada viralizado, emocionando o público e lembrando que a idade não impede quem segue firme em seus objetivos.
Considerado o maratonista mais velho em atividade no Brasil, Francisco cruzou a linha de chegada por último, mas foi um dos mais celebrados. Registrado por espectadores, o momento mostrou o veterano avançando no seu ritmo, recebendo aplausos e incentivo durante os metros finais do percurso.
Por que o vídeo de Francisco viralizou?
O registro ganhou força nas redes sociais pela persistência demonstrada por Francisco. As imagens reacenderam debates sobre longevidade, disciplina e superação no esporte, ampliando o alcance da história do corredor.
A prova reuniu milhares de atletas de diferentes faixas etárias, mas a participação de Francisco se destacou pela trajetória construída ao longo de décadas nas corridas de rua. Ele costuma inspirar iniciantes e experientes com seu histórico de competições.
Qual é o papel de Francisco no cenário esportivo?
Francisco é reconhecido em eventos esportivos do país pelo acúmulo de participações. Sua constância nos treinamentos e o prazer em correr são apontados como marcas que sustentam sua presença nas maratonas, reforçando sua imagem de determinação.